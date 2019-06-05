Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра
В ближайшее время в Киеве ожидается жара до +33 градусов.
В четверг, 6 июня, погода в Украине будет жаркой, ожидаются дожди, грозы и местами град.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (карта)
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Завтра днем меньшая вероятность дождей ожидается на Левобережье - восточные области, юго-восток, часть центральных областей, тех, что ближе к востоку", - пишет она.
По ее прогнозу, в четверг температура воздуха в Украине будет в пределах +25...+30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23...+27 градусов.
В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.
Кроме того, Диденко сообщила, что в ближайшее время в столице ожидается повышение температуры до +30...+33 градусов.
Напомним, в среду, 5 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+23°... +17°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+26°... +17°
- Луганск+27°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+25°... +17°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+26°... +17°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+23°... +15°