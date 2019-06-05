Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра

14:28, 5 июня 2019
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В ближайшее время в Киеве ожидается жара до +33 градусов.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

В четверг, 6 июня, погода в Украине будет жаркой, ожидаются дожди, грозы и местами град.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (карта)

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра днем меньшая вероятность дождей ожидается на Левобережье - восточные области, юго-восток, часть центральных областей, тех, что ближе к востоку", - пишет она.

По ее прогнозу, в четверг температура воздуха в Украине будет в пределах +25...+30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23...+27 градусов.

В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.

Кроме того, Диденко сообщила, что в ближайшее время в столице ожидается повышение температуры до +30...+33 градусов.

Напомним, в среду, 5 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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