В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня
Местами ожидаются сильные дожди и град.
В среду, 5 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"5 июня в большинстве областей, грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
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