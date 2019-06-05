В Украине объявили штормовое предупреждение на 5 июня

Местами ожидаются сильные дожди и град.

Почти по всей Украине сегодня очікуютьяс грозы / УНИАН

В среду, 5 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 июня в большинстве областей, грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.