В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта

09:33, 1 июня 2019
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов / фото УНИАН
В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов / фото УНИАН

В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло сегодня ночью в результате шквалистого ветра, дождя и гроз из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

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В Сумской области без электроснабжения остались 30 н.п., в Черкасской – 20 н.п. и в Кировоградской – 3 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.

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Теги: #обесточивание#непогода в Украине
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