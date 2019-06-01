В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло сегодня ночью в результате шквалистого ветра, дождя и гроз из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.
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В Сумской области без электроснабжения остались 30 н.п., в Черкасской – 20 н.п. и в Кировоградской – 3 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.
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