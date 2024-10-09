Уже 11 числа в страну начнут заходить дожди, а температура в ряде областей снизится.

В четверг, 10 октября, погода в Украине будет сухой, теплой и стабильной. По всей стране воздух прогреется до +18°...+24°. А уже с пятницы к нам начнут заходить дожди, которые принесут и похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +20°.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +12°, днем +22°.

В Тернополе 10 октября ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+20°.

В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+23°, дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.

Приметы погоды 10 октября

Если в этот день гремит гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

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