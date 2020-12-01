В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°

В горах началась настоящая морозная зима.

В Карпатах - холодно и лежит снег / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Сегодня, 1 декабря, на высокогорье Карпат температура упала до -12°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 1-2 м/с. Температура воздуха -12°", - говорится в сообщении.

Метель на западе Украины

На выходных западные регионы Украины засыпало снегом.

Снег выпал во Львовской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях.

Соцсети моментально запестрели снимками зимней сказки.

Так, в субботу первый снег выпал в Ужгороде.

Погода в Украине на неделю 30 ноября-6 декабря: данные погоды УНИАН

На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет в Одесской и Черкасской областях. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресенье практически по всей стране ожидается солнечная погода.

Сегодня, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только в Одесской и Черкасской областях. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.