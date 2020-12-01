В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°
В горах началась настоящая морозная зима.
Сегодня, 1 декабря, на высокогорье Карпат температура упала до -12°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Настоящая зима: синоптик рассказал, какой будет погода в декабре
"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 1-2 м/с. Температура воздуха -12°", - говорится в сообщении.
Метель на западе Украины
На выходных западные регионы Украины засыпало снегом.
Снег выпал во Львовской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях.
Соцсети моментально запестрели снимками зимней сказки.
Так, в субботу первый снег выпал в Ужгороде.
Погода в Украине на неделю 30 ноября-6 декабря: данные погоды УНИАН
На этой неделе в Украине сначала ожидается похолодание с дневной температурой до -2°, а затем потепление до +10°. В первый день зимы мокрый снег пройдет в Одесской и Черкасской областях. Всю неделю местами будут идти дожди, в четверг в четырех областях - снег. В воскресенье практически по всей стране ожидается солнечная погода.
Сегодня, в первый день зимы, мокрый снег ожидается только в Одесской и Черкасской областях. В западных областях - солнечно, пасмурно будет на юге и в центре Украины, на остальной территории - переменная облачность. Температурный минимум днем: 0°.
- Винница0°... -3°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -6°
- Киев+1°... -2°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск-1°... -4°
- Луцк0°... -5°
- Львов0°... -9°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы0°... -4°