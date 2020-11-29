Западную Украину засыпало снегом: в сети появились потрясающие фото

14:41, 29 ноября 2020
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Первый в этом сезоне снег выпал сразу в нескольких областях.

фото Facebook, Сергей Денисенко
фото Facebook, Сергей Денисенко

На выходных западные регионы Украины засыпало снегом.

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Снег выпал во Львовской, Волынской, Ривненской и Закарпатской областях.

Соцсети моментально запестрели снимками зимней сказки.

Так, в субботу первый снег выпал в Ужгороде.

Пользователи соцсетей также сообщили и о первом снеге в Луцке.

Снег выпал также и в Ривне.

фото Facebook, Типове Рівне
фото Facebook, Типове Рівне

А метеостанцию в Сарнах (Ривненская область) вообще замело.

фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook
фото Igor Klubuk, Facebook

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Автор: Екатерина Лиманская

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