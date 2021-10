Что посмотреть на выходных: фестивальный хит "Человек, который продал свою кожу" и возвращение хоррор-классики

Несмотря на длинные выходные, в украинских кинотеатрах на этой неделе не так много новинок. Среди премьер – фестивальный хит "Человек, который продал свою кожу" и анимационная комедия "Что-то не так с Роном". Зато на стриминговых сервисах на этой неделе ожидается немало новинок, в том числе возвращение классики в жанре хоррор – "Чаки", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "День мертвецов". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 14 октября

Среди новинок недели украинского проката значится супергеройский боевик "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном. Однако поскольку многие украинские кинотеатры начали "крутить" его еще с прошлой пятницы, мы включили его в обзор новинок прошлой недели.

Так что среди немногочисленных новинок недели, пожалуй, самой интересной будет драма "Человек, который продал свою кожу" / The Man Who Sold His Skin (Тунис, Франция, Германия, Бельгия, Швеция, Турция, Кипр, 2020). Эта интернациональная картина боролась за приз Венецианского фестиваля 2020 года во второй по значению программе "Горизонты" и был представлена еще на нескольких международных смотрах. Также фильм был номинирован на "Оскар 2021" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Добавим к этому весьма положительные отзывы критиков и зрителей – на IMDb у него оценка 7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes 91% свежести от киноэкспертов и 73% одобрения от широкой публики, а на Metacritic 67 баллов из 100 от критиков и 5,9 из 10 от зрителей – и становится ясно, что фильм стоит того, чтобы его посмотреть.

В центре сюжета – молодой, чувствительный и импульсивный сириец Сэм, который выехал из своей страны в Ливан, чтобы избежать войны. Чтобы иметь возможность путешествовать по Европе и жить со своей любимой, он соглашается на татуировку на своей спине от одного из самых популярных современных художников. Однако превратив свое тело в престижное произведение искусства, вскоре Сэм понимает, что его решение на самом деле вовсе не означает свободы и он продал гораздо больше, чем кожу.

Фильм сняла тунисская режиссер Каутер Бен Ханья, также известная благодаря драматическому триллеру "Красавица и псы". Главную роль в картине сыграл сирийский актер и писатель Яхья Махайни. За свою работу он получил награду Венецианского кинофестиваля в категории "Лучший актер" в секции "Горизонты". Также в фильме есть одно звездное камео – итальянская кинозвезда мирового масштаба Моника Беллуччи. В фильме она исполнила роль бельгийской галеристки по имени Сорайя, неожиданно сменив свой фирменный образ роковой брюнетки на холодную блондинку.

Еще одна новинка недели – трехмерная анимационная научно-фантастическая комедия "Что-то не так с Роном" / Ron's Gone Wrong (США, Великобритания, 2021). События мультфильма разворачиваются в недалеком будущем, где лучшим другом любого ребенка является многофункциональный робот "Би-бот". Он умеет говорить, передвигаться и подключаться к всемирной сети. Мальчик по имени Барни чувствует себя чужим среди своих сверстников, потому что он — единственный, у кого нет Би-бота. Наконец, на День рождения Барни получает в подарок робота по имени Рон, который, однако, оказывается бракованным. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, которое покажет героям, что такое настоящая дружба.

Международная премьера мультфильма состоялась неделю назад, и потому уже есть первые отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,2 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 81% одобрения критиков, а на Metacritic – 68 баллов, что соответствует оценке "в целом положительные отзывы".

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет комедия "Тост" / Le discours (Франция, 2020), комедия "Начать с нуля!" / Cambio tutto" (Италия, 2020) и семейный фэнтези "Джим Пуговка и пираты "Чертова дюжина" / JimKnopfunddieWilde 13 (Германия, 2020).

Также в некоторых украинских кинотеатрах пройдут ретроспективные показы признанной классики – культовая сатирическая трагикомедия Федерико Феллини "Сладкая жизнь" / La dolce vita (Франция, Италия, 1960) и драматический триллер Гаспара Ноэ "Вход в пустоту" / Enter the Void (Франция, 2009).

Что нового онлайн с 14 октября

Зато онлайн на этой неделе ожидается немало новинок – это как новые сезоны популярных сериалов, так и запуск новых проектов. Среди них оказалось немало сериалов в жанре хоррор. Сразу видно, что Хэллоуин близко.

Так, на Netflix 15 октября станут доступны все десять эпизодов третьего сезона психологического триллера "Ты" / You (США, 2018-). В центре сюжета сериала – работник книжного магазина Джо (Пенн Бэджли). Каждый раз, когда он влюбляется, он становится просто одержимый своей новой "жертвой". Он расчетливо продумывает каждый шаг для достижения своей цели – заманить ее в ловушку и заставить в него влюбиться. Парень методично устраняет любые препятствия с помощью изощренных манипуляций и даже убийства. Во третьем сезоне Джо начинает семейную жизнь с Лав – своей одержимостью из второго сезона. Пара вместе растит новорожденного сына, однако вскоре в его жизни появляется новое увлечение в лице соседки Натали.

Также 15 октября Netflix выпустит 10 эпизодов второго сезона фантастического сериала "Другая жизнь" / Another Life (США, 2019-), рассказывающего о группе астронавтов, выясняющих происхождение таинственного инопланетного артефакта. В процессе поиска они сталкиваются с разнообразными космическими ужасами.

Ну а для тех, кому мало "Игры в кальмара", в эту пятницу на Netflix выйдет еще один южнокорейский остросюжетный сериал – "Мое имя" / My Name (2021). На этот раз в центре сюжета окажется молодая женщина, которая желая отомстить за смерть отца, доверяется могущественному криминальному авторитету и под его руководством поступает на службу в полицию.

Кроме того, 15 октября Netflix для любителей скандинавского кино выпустит комедийный хоррор "Поездка" / The Trip (Норвегия, 2021) с Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона", "Прометей", "Шерлок Холмс: Игра теней") и Акселем Хенни ("Марсианин", "Охотники за головами") в главных ролях. Режиссером картины выступил норвежец Томми Виркола, прославившийся благодаря комедийному фильму ужасов "Операция "Мертвый снег".

В центре сюжета новинки – супружеская пара, которая переживает не лучший период в отношениях. Они отправляются в загородный домик, чтобы наладить ситуацию, однако на самом деле каждый вынашивает план убийства своего "оппонента". Однако вскоре к ним наведываются незванные гости, которые принесут им куда большую опасность. Стоит также отметить, что на данный момент у новинки довольно неплохие рейтинги – 7,5 баллов из 10 на IMDb.

Тем временем, еще 12 октября вышел первый эпизод слэшер-хоррор-сериала "Чаки" / Chucky (США, 2021), являющегося частью вселенной оригинальной одноименной серии фильмов. Режиссером сериала выступил Дон Манчини, работавший над большинством предыдущих фильмов о зловещей кукле-убийце.

На этот раз кукла Чаки превращает в ужас жизнь в идиллическом американском городке. Серия ужасающих убийств начинает раскрывать лицемерие и тайны населяющих его людей. Между тем появление врагов и союзников из прошлого Чаки угрожает раскрыть правду об убийствах, а также о происхождении демонической куклы, которая выглядит как обычный ребенок, но на самом деле является печально известным монстром-убийцей.

Как и в фильмах, Чаки озвучит признанный мастер хоррора Брэд Дуриф. Также к своим ролям вернутся Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Кристин Элиз Маккарти и другие.

При этом первый эпизод сериала уже успел получить положительные отзывы. Так, на IMDb у него рейтинг 8,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков и 89% от зрителей, а на Metacritic – 68 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Тем временем, Disney+ 13 октября выпустил все 8 эпизодов комедийной хоррор-антологии "Просто запредельно" / Just Beyond (США, 2021). Сериал основан на рассказах американского писателя Роберта Стайна – мастера "литературы ужасов для подростков". В центре сюжета - необыкновенная иная реальность, тайно соседствующая с нашим обыденным миром. Каждый эпизод рассказывает собственную историю, наполненную тайнами и волшебством. Главные актеры в каждом эпизоде, преимущественно юные звезды, также разные, среди них – Маккенна Грейс, Гэбриел Бейтман, Лекси Андервуд и другие. На данный момент у сериала весьма неплохие отзывы, в частности, 7,3 баллов из 10 на IMDb.

Также 14 октября Paramount+ выпустит первый эпизод нового сериала в жанре черная комедия "Осужденная" / Guilty Party (США, 2021) с Кейт Бекинсейл в роли журналистки, которая пытается спасти свою карьеру, взявшись за историю о молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа, которого она не убивала. Впереди героиню ждет масса безумных событий и курьезных ситуаций.

Еще одна хоррор-новинка недели – молодежный сериал-слэшер "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" / I Know What You Did Last Summer (США, 2021) от Prime Video, который стартует 15 октября. Он снят по мотивам одноименного романа 1973 года, первая экранизация которого имела место в 1997 году и была весьма положительно принята критиками, получив статус культового ужастика. Тогда главные роли исполнили будущие голливудские звезды Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц-младший и Райан Филлипп.

Напомним, по сюжету, группу подростков преследует убийца через год после несчастного случая со смертельным исходом в их выпускной вечер. Режиссером пилотного эпизода для новой киноадаптации классической истории стал Джеймс Ван, работавший над такими известными хоррор-франшизами, как "Пила", "Астрал" и "Заклятие". Главная роль в сериале досталась Мэдисон Айсмен, известной по двум фильмам из серии "Джуманджи" и хоррору "Проклятие Аннабель 3".

Ну а 15 октября Syfy выпустит первый эпизод зомби-ужастика "День мертвецов" / Day of the Dead (США, 2021), снятого по мотивам одноименного культового хоррора Джорджа Ромеро 1985 года. В центре сюжета – шестеро незнакомцев, которые вместе пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

17 октября стартует 7 сезон постапокалиптического зомби-хоррора "Бойся ходячих мертвецов" / Fear the Walking Dead (США, 2015-), являющегося спин-оффом и приквелом сериала "Ходячие мертвецы". События сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе в самом начале эпидемии.

Кроме того, 13 октября на телеканале CW, монополизировавшем сериальные экранизации комиксов DC, стартовали новые сезоны двух популярных супергеройских сериалов. Во-первых, это седьмой сезон сериала "Легенды завтрашнего дня" / DC's Legends of Tomorrow (США, 2016-). Да-да, его все еще не закрыли… Напомним, по сюжету сериала, группа супергероев-металюдей на космическом корабле перемещается сквозь пространство и время и разбирается с угрозами.

В седьмом сезоне к своим ролям вернутся Кейти Лотц, бессменно исполняющая роль Сары Лэнс / Белой Канарейки со времен "Стрелы", а также Тала Эши (Зари Адрианна Томаз / Исида), Джес Макаллан (Ава Шарп), Ник Зано (Нэйт Хейвуд / Сталь) и Мэтт Райан (Джон Константин / доктор Гвин Дэйвис).

Также 13 октября вышел первый эпизод третьего сезона сериала "Бэтвумен" / Batwoman (США, 2019-). Даже вопреки тому, что после замены во втором сезоне исполнительницы главной роли Руби Роуз на Джависию Лесли рейтинги сериала окончательно обвалились, его все же решили продлить на третий. В третьем сезоне главная героиня останется та же – Райан Уайлдер, которая за второй сезон прошла путь от бездомной с темным прошлым до супергероини.

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в желтую карантинную зону, а это затронуло и формат работы кинотеатров. На данный момент украинские кинотеатры имеют право выбрать, в каком формате они будут работать – полностью вакцинированный персонал и допуск зрителей с сертификатами вакцинации или же заполняемость залов на 2/3. Пока что большинство кинотеатров пошли вторым путем.

Марина Григоренко

