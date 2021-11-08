"Снега больше не будет": почему фильм впечатляет своей необъяснимостью и при чем здесь Чернобыль (обзор)

В украинский прокат вышел фильм с интригующим названием "Снега больше не будет" известного завсегдатая различных кинофестивалей и самого известного польского режиссёра современности Малгожаты Шумовской. Она наиболее известна по фильмам "Тело" и "Лицо", последний получил гран-при жюри Берлинского кинофестиваля. А "Снега больше не будет" стал хитом Венецианского фестиваля.

В комедийной драме "Снега больше не будет" режиссёр в свойственной ей манере показывает историю об "ином" герое, нежели окружающие его люди (это уже стало своеобразной фишкой в лентах Шумовской). Какие препятствия встречаются на пути главного персонажа, это ли главное в фильме и при чем здесь Чернобыль в картине - разбираемся.

Сюжет фильма "Снега больше не будет"

В центре сюжета - простой украинский эмигрант Женя (в исполнении британского актёра, уроженца Киева Алека Утгоффа). Примечательно, что родился он в Припяти ровно через семь лет после Чернобыльской катастрофы, этот момент важен и очень символичен в фильме. Главный герой ленты попадает в Польшу и работает массажистом, предоставляя свои услуги богатым местным жителям. Но Женя не просто занимается проблемными частями тела своих клиентов, он может намного больше - исцеляет душу благодаря своим сверхспособностям (здесь обойдёмся без спойлеров). Среди его клиентов - толстосумы: собачницы, онкобольные и просто потерявшие смысл жизни поляки.

Читайте такжеЛесбийский секс, чума и религия: рецензия на фильм "Искушение" Пола ВерховенаВсем ли поможет главный герой фильма "Снега больше не будет"? Сумеет ли он исцелить своих клиентов? Откуда у него сверхспособности и почему ему не удалось спасти собственную мать? Слишком много вопросов возникает у зрителя в ходе просмотра драмы и на часть из них вы так и не получите ответа от ее создателей, вы сами восполните эти пробелы.

Визуал фильма "Снега больше не будет" Малгожаты Шумовской

Фрагментарность - вот что сразу бросается в глаза при просмотре киноленты. Режиссёр то и дело показывает обрывки сцен, диалогов, ситуаций. Но это в целом вырисовывается в одну цельную картину, это ничуть не портит этот фестивальный фильм. Вот мы видим массажиста Женю в роскошных домах его клиентов, наполненных светом, красками и роскошными предметами интерьера, а вот он уже в своей серой панельке, пугающей своей обшарпанностью и скудностью. Это как будто два разных мира, но они сосуществуют. Так, этот разрыв между бедностью и богатством показан в "Снега больше не будет" с помощью цвета. Но акцент в фильме сделан не на этом моменте, в подтверждение этих слов тот факт, что простой эмигрант из Украины и его клиенты поляки прекрасно понимают друг друга, не существует никаких языковых барьеров, нет никакой предвзятости по отношению к Жене.

Картинка на экране создаёт впечатление, что главный герой находится в воображаемом аквариуме, а зрители за ним наблюдают. Очень много кадров, на которых Женя показан сквозь стекло, в лучах света, последнее очень символично.

Видеоряд - мелькание кадров зловещего темного леса, серых домов-панелек и контрастно белых и чистых особняков.

Обратим внимание и на инструментальную музыку в фильме "Снега больше не будет", она отлично передаёт атмосферу картины, а иногда играет на контрасте с происходящим: например, наш герой втискивается в забитый под завязку автобус с огромным массажным столом, а на фоне играет вальс Шостаковича.

Герои драмы "Снега больше не будет"

Исполнивший роль Жени актёр Алек Утгофф прекрасно справился со своей ролью. Ему веришь с первых минут появления в фильме и очаровываешься его талантом. Когда он произносит своё фирменное: "Слушай мой голос… 1, 2, 3", поневоле сам начинаешь прислушиваться к его "мантрам" и верить в гипноз. Многим зрителям этот актёр запомнился ещё по сериалу "Очень странные дела", где он сыграл роль ученого Алексея. Должны сказать, что в этой драме он ничуть не разочаровал.

Отдельно хочется остановиться на внешности главного героя "Снега больше не будет": наверняка после выхода фильма в широкие массы армия его поклонниц пополнится, ведь в ленте он продемонстрировал прекрасную физическую форму, его тело - идеально. А вот мимика Жени в ленте, кажется, остаётся неизменной на протяжении всего действия.

Другие герои кинодрамы показаны очень фрагментарно, на них и не стоит останавливаться по отдельности, все их объединяет одно: несмотря на богатство, они потеряли вкус к жизни, они потеряли ее смысл и изо все сил стараются обрести его вновь. В фильме роскошь - пустая и ничего не стоящая, за ней нет ровным счетом ничего, каждый из этих персонажей несчастен.

Отметим ещё одну особенность режиссёра Шумовской: она пытается заглянуть в подсознание своих героев. Вот он, маленький Женя, хочет "воскресить" свою умершую маму, вот одна из героинь, похоронившая своего мужа сама под елкой, видит его всего обмотанного еловыми ветками, вот умерший от рака персонаж фильма изображает весьма странные танцевальные движения, а затем растворяется в воздухе. Эти картины - объяснение поведения наших героев: почему они стали такими, что к этому привело.

Символическое название фильма "Снега больше не будет"

Здесь снова проводят параллели с Чернобылем: в фильме звучат слова "После взрыва в воздухе летала радиоактивная пыль. Мы говорили, что она похожа на снег". То есть автор названием ленты подталкивает зрителя к выводу, что подобная ужасной аварии на ЧАЭС катастрофа больше не повторится?

И в одной из финальных сцен нам показывают титр: "Согласно прогнозу погоды, последний снегопад в Европе ожидается в 2025 году". Правда, пугает такой прогноз? В фильме, конечно, затрагивается тема экологии, но она не главная.

Стоит ли смотреть драму "Снега больше не будет"?

Фильм в целом смотрится довольно легко, он не перегружен лишними деталями. Но после просмотра ленты остаётся ряд вопросов, например, куда подевался Женя. Иногда происходящее на экране вызывает недоумение, тогда начинаешь понимать, почему эту ленту называют "артхаусной" и "фестивальной". Но в целом работа режиссёра очень свежа и избавлена "совковости". Итого оценка - 7 из 10.

Ольга Робейко

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