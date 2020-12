Что в кино после отмены карантина выходного дня: документальный фильм о Стусе, новые ужасы «Звонка» и другие премьеры 3 декабря

Хотя Кабмин постановил не продлевать карантин выходного дня в стране, украинские кинопрокатчики все же решили не спешить выпускать на этой неделе на большие экраны громкие премьеры. В то же время, кинотеатры уже анонсировали сеансы на ближайшие выходные. В репертуаре – несколько интригующих новинок и шанс посмотреть те фильмы, на которые вы не смогли попасть в прошлые недели из-за карантина выходного дня. На что же можно пойти в кино с 3 декабря, читайте в обзоре УНИАН.

На волне поднявшегося общественного интереса к личности украинского поэта-диссидента Василия Стуса, замученного в тюрьмах советского режима, в избранные украинские кинотеатры на этой неделе ворвется документальная лента «Ваш Василь». О настоящем Стусе в фильме из первых уст расскажут его родные – сестра Мария и сын Дмитрий, а также единомышленники и товарищи. Зрителей ждет реальная история жизни поэта, построенная на отрывках из стихотворений, дневников, писем, выступлений и фрагментов из допросов.

«Ваш Василь» – именно так Стус подписывал свои письма родным и друзьям из заключения. По словам режиссеров, название актуализирует главный вопрос фильма – почему и как Стус стал «принадлежать» не родным, а окружающим, не себе, а миру? Ведь он всегда мечтал заниматься литературой, а не политикой, быть известным поэтом, а не диссидентом. Однако действия советских спецслужб и КПСС подтолкнули его к точке невозврата.

Война на Донбассе вдохновила украинский кинематограф на создание большого количества фильмов на военную тематику – от драматических («Киборги», «Атлантида») до комедий («Наши котики»). Вот и грузинский режиссер и сценарист ТВ-шоу и клипов Заза Буадзе, более 10 лет проживающий в Украине, не смог пройти мимо. Причем военная драма «Мать Апостолов» – уже не первый его фильм о события на Донбассе. До этого он уже снял военный боевик «Позивний «Бандерас» (2017). Также украинский зритель может знать режиссера по историческому боевику «Червоний» (2018) о побеге украинских заключенных из ГУЛАГа.

В центре сюжета «Матери Апостолов» женщина София, чья любовь к сыну безгранична. Когда она узнает, что самолет с ее сыном-военным пилотом сбивают над оккупированным Донбассом, она отправляется туда с целью разыскать мужчину. Но никто и нигде не знает где ее сын, выжил он, может в плен попал. Ради его спасения женщине придется отчаянно пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы.

Читатели, выросшие на рубеже 90-х и 00-х, наверняка хорошо помнят Дрю Берримор – с одной стороны, по многочисленным ролям в успешных и не очень фильмах, с другой – по скандалам в ее жизни. Девушка из знаменитой актерской династии с детских лет вкусила мировую славу («Инопланетянин», «Воспламеняющая взглядом»), а с ней и многочисленные пагубные пристрастия. И если до конца 90-х порой к ее фильмографии добавлялось по 5-6 фильмов («Нецелованная», «Певец на свадьбе», «Крик», «Бэтмен навсегда», «Ядовитый плющ»), а потому не слышали о ней только самые далекие от кино, то с началом 2000-х актриса начала сбавлять обороты, больше сосредотачиваясь на личной жизни и других проектах. Главным образом, за последние 20 лет она больше всего запомнилась по культовому «Донни Дарко», двум частям «Ангелов Чарли» и нескольким ромкомам («50 первых поцелуев», «На расстоянии любви», «Смешанные»). В последние несколько лет Бэрримор исполняет главную роль в комедийном сериале от Netflix «Диета из Санта-Клариты».

И вот, когда зритель практически подзабыл о ней на большом экране, в украинский кинопрокат выходит комедия «Дублерша». В ней Берримор играет сразу две роли – скандальной комедийной актрисы Кэнди Блэк, недовольной своей жизнью и карьерой, и ее дублерши Паулы, с которой героиня решает поменяться местами, чтобы реализовать свои амбиции (и избежать лечения в реабилитационной клинике). Улавливаем автобиографический нотки, не так ли?

Фильм «Леди-гонщица» расскажет историю девушки-бунтарки, которая в одиночку отправляется в летнее путешествие, чтобы соединиться со «своими корнями». Попав в автомастерскую знакомого своей матери, она оказывается в новом мире, и обнаруживает, что всегда обладала внутренним драйвом. Теперь у девушки новая цель – стать настоящей гонщицей. Однако мать героини категорически против, ведь именно на гоночной трассе когда-то погиб ее отец.

Главную роль в картине исполнила Грейс ван Дин – дочь американского актера Каспера ван Дина, наиболее известного по главной роли в серии фильмов «Звездный десант». Кстати, в «Леди на драйве» он также исполнил одну из второстепенных ролей – отца главной героини. А вот главную мужскую роль в фильме исполнил Шон Патрик Флэнери, которого украинский зритель может знать по культовому криминальному боевику «Святые из трущоб».

В осенний сезон-2020 украинские кинотеатры дивным образом заполонили фильмы ужасов всех возможных направленностей, будто нам в этом году ужасов в реальной жизни мало. Тем не менее, спрос очевидно есть. Так что на этой неделе в широкий прокат выходит очередное продолжение оригинального японского ужастика «Звонок» о зловещей видеозаписи, посмотревшего которую ждет смерть через «семь дней». Да-да, самый первый «Звонок» был как раз японским, а Голливуд переснял его лишь спустя четыре года, сделав историю всемирно популярной. После этого кинематограф еще раз возвращался к истории – как в Японии, так и США.

Действие фильма «Садако» (именно так на самом деле звучит название киноновинки) разворачивается спустя 20 лет после событий фильма «Звонок 2». Женщина поджигает квартиру, чтобы убить свою малолетнюю дочь, которую она считает новым воплощением Садако (той самой девочки с черными волосами, вылезающей из колодца). Однако что-то идет не так – женщина сама гибнет, а девочку через некоторое время находят на улице и отправляют в больницу, где работает молодой психолог Маю Акикава. Полиции не удается разговорить маленькую пациентку, но Маю замечает, что та обладает психокинетическими способностями. А в это время младший брат Маю – видеоблогер , ведущий развлекательный канал – для увеличения количества просмотров отправляется в сгоревшую квартиру, где, по слухам, обитают призраки.

Бытует мнение, что азиатские фильмы ужасов, которые в последствие вдохновляет Голливуд на съемку дорогостоящих ремейков со звездным составом, на много страшнее и атмосферное того, что получается у американцев. Теперь у вас есть шанс проверить это на большом экране.

Осторожно, кенгуру! / Обережно, кенгуру! / Die Känguru-Chroniken (Германия, 2020)

Немецкий кинематограф – явление довольно специфическое, особенно когда речь идет о комедиях. Эти фильмы понятны далеко не всем, но однозначно вызывают интерес. При этом вопреки мнению, что немцы снимают много непонятного арт-хауса, исторических драм, кинокомедий с локальным юмором и фильмов для взрослых, на деле кинематограф Германии ежегодно порождает огромное количество семейных комедий.

Сатирическая комедия «Осторожно, кенгуру!» основывается на популярной в Германии серии книг «Хроники кенгуру» от немецкого музыканта и стендап-комика Марка-Уве Клинга, в центре сюжета которой он поместил огромного говорящего кенгуру и себя любимого. Вот и в фильме зрителю покажут музыканта по имени Марк, живущего в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим всевозможные неприятности. При этом Кенгуру помогает ему справиться с природной застенчивостью и в конечном итоге завоевать внимание любимой девушки и стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.

Режиссером картины стал швейцарец Дани Леви, снявший один из эпизодов прошлогоднее антологии «Берлин, я люблю тебя» и активно работающий на немецком телевидении. Марк-Уве Клинг выступил в роли рассказчика и озвучивал персонаж Кенгуру, в том время как самого комика на экране воплотил известный в Германии телевизионный актер Димитрий Шаад.

Фанатов спорта на этой неделе в кинотеатры может затянуть документальный фильм «Юки», который расскажет реальные истории выдающихся хоккеистов украинского происхождения, которые участвовали в формировании самой известной хоккейной лиги мира – НХЛ. В Северной Америки их назвали UKE (ЮКИ), сокращенно от Ukrainians.

В Украине картина появится под лозунгом «История побед свободных украинцев». Съемки проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине. Героями фильма стали хоккеисты, которые в разные эпохи завоевывали мировую славу – Орест Киндрачук, Иван Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Эди Шах, Руслан Федотенко и один из лучших хоккеистов в истории Уэйн Гретцки.

