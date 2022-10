"Нация футбола", "Хороший медбрат" и "На Западном фронте без перемен": главные киноновинки недели

На этой неделе в украинский прокат выйдут документальной фильм "Нация футбола" о становлении украинского футбола, а также триллер "Горная лихорадка", фильм ужасов "Джиперс Криперс: Возрожденный" и мелодрама "До встречи сквозь время". Онлайн, тем временем, выйдет триллер "Хороший медбрат" с Эдди Редмейном и Джессикой Честейн, экранизация романа Ремарка "На Западном фронте без перемен" и документалка "Жизнь и джаз Луи Армстронга". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Нация футбола (Украина, 2022)

На этой неделе в украинский прокат выходит документальный фильм "Нация футбола" от режиссера Владимира Мулы, который до этого снял другую спортивную документалку "Юки" – о хоккеистах украинского происхождения, которые построили карьеру в Северной Америке.

На этот раз Мула расскажет яркую историю становления украинской футбольной сборной за последние 30 лет. В съемках фильма принимали участие Андрей Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Милевский, Александр Зинченко, Александр Шовковский, Руслан Ротань, Андрей Пятов, Леонид Буряк и другие звезды украинского футбола.

Горная лихорадка / Summit Fever ( США, 2022)

В центре сюжета этого драматического триллера окажется английский альпинист, который ступает на горную тропу в Альпах, чтобы помочь своему другу за одно лето покорить "большую тройку": Матерхорн, Айгер и Монблан. Уже во время первых двух восхождений друзья становятся свидетелями смертельных случаев, однако, несмотря на это, упорно начинают третье. Они даже не подозревают, что на другой стороне горы как раз в это время назревает смертоносный шторм.

Главную роль в фильме исполняет Райан Филлипп ("Жестокие игры", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Столкновение"). Также в фильме сыграли Фредди Торп ("Овердрайв", "Судьба: Сага Винкс"), Ханна Нью ("Колдунья", "Штамм") и другие.

Режиссером фильма выступил Джулиан Гилби, отличившийся работой на британском кинорынке.

В мировой прокат фильм вышел на неделю раньше, чем в Украине, и получил довольно посредственные отзывы.

Джиперс Криперс: Возрожденный / Jeepers Creepers: Reborn (США, 2022)

Это уже четвертый фильм из франшизы "Джиперс Криперс", рассказывающий о кровожадном человекообразном монстре. Он появляется раз в 23 года и питается человеческой плотью, чтобы продолжать свою жизнь и восстанавливаться. События нового фильма разворачиваются сразу же после окончания второго фильма, где зрителям показали, что Криперу осталось спать около 2-х дней.

Основные события нового фильма будут происходить во время фестиваля Horror Hound в Луизиане, где собираются сотни гиков, фриков и преданных фанатов ужасов. Среди них фанат Чейз и его подруга Лейн, которые начинают испытывать непонятные предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым этого города. С приближением фестиваля город погружается в настоящий ужас.

Постановкой фильма занимался финский режиссер Тимо Вуоренсола, который до этого снял фантастический фильм-пародию "Железное небо" (2012) и его продолжении "Железное небо 2" (2019).

В мировой прокат фильм вышел в сентябре 2022 года и получил по большей части негативные отзывы.

До встречи сквозь время / Press Play ( США, 2022)

Эта мелодрама расскажет о девушке Лауре, которая влюбляется в сводного брата своей подруги Харрисона. Между молодыми людьми сразу проскакивает искра. Впрочем, им не суждено буди вместе, ведь парень умирает в результате несчастного случая. Вскоре Лаура выясняет, что она может возвращаться в прошлое, если она включит кассету, подаренную Харрисоном. Однако поможет ли это спасти парня и сохранить их отношения?

Главные роли в фильме исполнили Клара Ругор ("Дитя робота") и Льюис Пуллман ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Топ Ган: Маверик"). Также в фильме снялись Дэнни Гловер ("Смертельное оружие", "Джуманджи: Следующий уровень") и американская альтернативная поп-группа Japanese Breakfast в роли самих себя.

В мировой прокат фильм вышел летом 2022 года и получил скорее положительные отзывы.

Хороший медбрат / The Good Nurse (США, 2022)

26 октября Netflix выпустил триллер "Хороший медбрат", в котором главные роли сыграли оскароносные Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании", "Теория всего", трилогия "Фантастические звери") и Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Марсианин", "Сцены из супружеской жизни").

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о преследовании и поимке американского серийного убийцы Чарльза Каллена, который убил более 300 пациентов в больницах Пенсильвании и Нью-Джерси за свою 16-летнюю карьеру медбрата. Вплоть до ареста в 2003 году, он был на хорошем счету у начальства и примерным семьянином.

Продюсером фильма выступил режиссер Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Черный лебедь", "Кит"), а поставил фильм датский режиссер и сценарист Тобиас Линдхольм, на счету которого сценарии к таким кинохитам, как "Охота" и "Еще по одной".

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, а в октябре он вышел в прокат в США. Фильм получил в основном положительные отзывы.

На Западном фронте без перемен / All Quiet on the Western Front (Германия, США, 2022)

28 октября Netflix выпустит экранизацию одной из главных антивоенных книг в истории – романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front), который впервые вышел в 1929 году.

Повествование в романе ведется от лица молодого парня Пауля Боймера, который вместе со своими семью одноклассниками попал на фронт во время Первой мировой войны. Он рассказывает обо всем, что происходит с обычными солдатами во время войны. Участие в боевых действиях на Западном фронте, жизнь во время более или менее спокойных дней, пребывание в госпиталях и коротких отпусках дома. Ремарк называет этих молодых людей "потерянным поколением", потому что они из-за душевных и психологических травм, полученных во время войны, не смогут уже адаптироваться к "нормальной" мирной жизни. Эта проблема является одной из самых важных в романе.

Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер, для которого это первая большая роль в кино. Также одну из главных ролей в фильме исполнил немецкий актер Даниэль Брюль, известный по роли барона Земо в фильмах по комиксам Marvel, а также лентам "Гуд бай, Ленин!", "Гонка" и "Плохой сосед".

Режиссером фильма выступил немец Эдвард Бергер, наиболее известный работой над сериалами "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, где критики и зрители оценили его довольно высоко. До этого, в августе 2022 года, фильм был объявлен как заявка Германии на премию "Оскар" за лучший международный полнометражный фильм.

Жизнь и джаз Луи Армстронга / Louis Armstrong'S Black & Blues (США, 2022)

Также 28 октября Apple TV+ выпустит документальный фильм "Жизнь и джаз Луи Армстронга", который, собственно, расскажет о легендарном "короле джаза", который стал популярным в 1920-х годах благодаря особое теплому звучанию трубы, мастерству импровизации и особому низкому хриплому голосу.

Режиссером фильма выступил Саша Дженкинс, которые считается "летописцем" культур хип-хопа, граффити, панка и металла. На его счету немало книг и документальных фильмов о современной культуре, в том числе Word Is Bond о нью-йоркской хип-хоп культуре, сериал Wu-Tang Clan: Of Mics and Men о легендарной хардкор-рэп группе и серия фильмов Everything's Gonna Be All White о различных аспектах жизни цветного населения США.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

