Топ-10 сериалов октября: "Интервью с вампиром", "Клуб полуночников", "Винчестеры" и не только

Октябрь традиционно считается разгаром осеннего телесезона, поэтому в этом месяце зрителей у "малых экранов" ждет очень много сериальных стартов – как новых проектов, так и возвращение старых с новыми сезонами. В частности, в октябре стартуют такие сериалы, как "Интервью с вампиром", "Уокер: Независимость", "Клуб полуночников", "Винчестеры", "Шантарам", "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо" и многое другое. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых сериалов октября 2022 года.

Интервью с вампиром

Interview With the Vampire (AMC/AMC+, 2 октября, 1 сезон)

В начале октября стартует готический хоррор "Интервью с вампиром", снятый по мотивам знаменитого романа американской писательницы Энн Райс. Как и в романе, действие сериала начнется в XIX веке в Луизиане, а в центре сюжета окажутся два вампира – Луи де Пон Дю Лак и Лестат де Лионкур, которые являются главными персонажами цикла романов Энн Райс "Вампирские хроники".

Главные роли в сериале исполнят Сэм Рид ("Клуб бунтарей", "71") и Джейкоб Андерсон (Серый червь из "Игры престолов", "Оверлорд").

До этого романы из цикла "Вампирские хроники" уже экранизировались на "большом экране". Так, в 1994 году был выпущен первый том саги "Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира", где главные роли сыграли Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер и Кирстен Данст. Следующие два тома были объединены в кинофильм "Королева проклятых" 2002 года, где центральные роли исполнили Стюарт Таунсенд, Алия и Венсан Перес.

В начале 2020 года AMC Networks приобрела права на 18 романов Энн Райс, и "Интервью с вампиром" стал первым объявленным сериальным проектом в рамках сделки. В случае успеха первой экранизации AMC планирует запустить целую франшизу.

Первый сезон сериала будет состоять из 8 серий и выходить на AMC по одному эпизоду, начиная со 2 октября.

Вампир Реджинальд

Reginald the Vampire (SYFY, 5 октября, 1 сезон)

Этот комедийный хоррор расскажет о чудаковатом парне Реджинальде, который по воле судьбы превращается в вампира. Теперь он оказывается втянутым в мир красивых и тщеславных вампиров и пытается свыкнуться со своими новыми свойствами.

Главную роль в сериале исполнил звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон. Также в нем снимались Эмили Хайне ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Фарго"), Арен Бухгольц ("Лето 84") и другие.

Интересно, что шоуранером сериала является продюсер и писатель Харли Пейтон, который в свое время работал над шоу "Твин Пикс", "Темные материи" и "Чаки".

Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Уокер: Независимость

Walker Independence (CW, 6 октября, 1 сезон)

Этот сериал в жанре вестерн станет приквелом телесериала "Уокер" о любимце зрительской аудитории – техасском рейнджере Корделле Уокере (кстати, третий сезон "Уокера" стартует на CW в этот же день).

Действие нового сериала происходит в начале 1800-х годов, а его главной героиней станет жительница Бостона Эбби Уокер, решившая отомстить за смерть мужа, которого жестоко убили на ее глазах. Эбби знакомится с авантюристом Хойтом Роулинзом, едет с ним в Техас и там переживает множество приключений.

Главные роли в сериале исполняют Кэтрин Макнамара ("Сумеречные охотники", "Стрела", "Бегущий по лабиринту 2"), Мэтт Барр ("Сонная лощина", "Кровь и сокровища", "Уокер") и Кэти Финдлэй ("Дневники Кэрри", "Как избежать наказания за убийство").

Alaska Daily

Alaska Daily (ABC, 6 октября, 1 сезон)

Этот драматический сериал расскажет о журналистке из Нью-Йорка Эйлин, которая переезжает работать в город Анкоридж на Аляске в местной газете. Женщина хочет начать жизнь с чистого листа и найти искупление за ошибки прошлого как в профессиональной, так и личной жизни.

Главную роль в сериале исполнила двукратная лауретка "Оскара" Хилари Суонк ("Парни не плачут", "Малышка на миллион долларов"). Также в сериале снимались Джефф Перри ("Скандал", "Анатомия Грей"), Мэтт Мэллой ("Перри Мейсон", "Дом Альфа") и другие.

Сериал будет выходить по одному эпизоду раз в неделю.

Клуб полуночников

TheMidnightClub (Netflix, 7 октября, 1 сезон)

Новый мистический сериал от режиссера Майка Фленагана ("Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса") расскажет о группе из восьми неизлечимо больных молодых людей, проживающих в домашнем хосписе, которым управляет загадочный врач. Каждую ночь молодежь встречается в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Однажды ночью они заключают договор, что тот, кто первым поддастся болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные события.

Главные роли в сериале исполнят в основном молодые актеры, но также в нем будут задействованы некоторые звезды из предыдущих проектов Фленагана для Netflix, в числе которых Зак Гилфорд, Саманта Слойан и Рахул Коли.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут одновременно на Netflix 7 октября.

Винчестеры

The Winchesters (The CW, 11октября, 1 сезон)

В октябре 2022 года наконец стартует долгожданный приквел культового сериала "Сверхъестественное", сюжет которого будет рассказывать историю родителей Дина и Сэма Винчестеров – Джона и Мэри. Молодые люди вынуждены поставить на кон все, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир.

Главные роли в сериале исполнят Мэг Доннелли (трилогия "Зомби", сериал "Американская домохозяйка") и Роджер Дрейк ("Между жизнью и смертью"). Дженсен Эклз, игравший роль Дина Винчестера в сериале "Сверхъестественное", выступит в новом шоу в качестве рассказчика. Также он является исполнительным продюсером сериала.

Наблюдатель

The Watcher (Netflix, 13 октября, 1 сезон)

В центре сюжета этого мини-сериала окажется семейная пара, которая только что переехала в дом мечты. Вскоре их начинает преследовать сталкер, который присылает им угрожающие письма с подписью Наблюдатель.

Главные роли в сериале исполнили Наоми Уоттс ("Звонок", "Малхолленд-драйв", "Твин Пикс") и Бобби Каннавале ("Человек-муравей", "Ирландец", "Блондинка"). Шойранером сериала выступил Райан Мерфи ("Части тела", "Хор", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений").

Сериал из 7 эпизодов станет полностью доступен на Netflix 13 октября 2022 года.

Шантарам

Shantaram (Apple TV+, 14 октября, 1 сезон)

Этот приключенческий сериал снят на основе одноименного романа австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса, который впервые был издан в 2003 году и стал международным бестселлером. Главный герой –бывший писатель и грабитель, который убегает из австралийской тюрьмы и поселяется в Индии. Там он переживает много приключений.

Главную роль в сериале исполнил Чарли Ханнэм ("Джентльмены", "Тройная граница", "Король Артур: Легенда меча"). Также в сериале снимались Ричард Роксбург ("Ван Хелсинг", "Элвис"), Александр Сиддиг ("21 мост", "Пятая власть") и другие.

С нуля

FromScratch (Netflix, 21 октября, 1 сезон)

Этот драматический сериал создан на основе одноименных мемуаров американской актрисы Темби Локк и рассказывает о ее студенческих годах, которые она провела в Италии, среди прочего, сосредоточившись на ее романе с сицилийским мужчиной, который стал любовью всей ее жизни и которого она потеряла из-за тяжелой болезни.

Главную роль в сериале заиграла Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи галактики", "Аватар").

Сериал состоит из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно 21 октября.

Кабинет курьезов Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (Netflix, 25 октября, 1 сезон)

Этот сериал-антология будет состоять из восьми уникальных историй в жанре ужасов, каждую из которых поставят разные режиссеры с отдельным актерским составом.

В частности, в сериале будут задействованы Руперт Гринт (франшиза "Гарри Поттер", "Дом с прислугой"), Бен Барнс ("Хроники Нарнии", "Мир Дикого Запада", "Каратель"), Эндрю Линкольн ("Реальная любовь", "Ходячие мертвецы"), Криспин Гловер ("Назад в будущее", "Ангелы Чарли"), София Бутелла ("Стартрек: За пределами Вселенной", "Kingsman: Секретная служба", "Экстаз"), Фарид Мюррей Абрагам ("Отель "Гранд Будапешт", "Лунный рыцарь") и многие другие.

Сам Гильермо дель Торо ("Хеллбой: Герой из пекла", "Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Багровый пик", "Аллея ужасов") станет продюсером и шоуранером всего сериала, а его два эпизода будут сняты на основе рассказов самого режиссера. Также он лично будет представлять каждый эпизод.

Премьера сериала состоится 25 октября 2022 года на Netflix, эпизоды будут выходить по одному в день.

Другие сериальные новинки октября 2022

Сборник ужасов от Blumhouse / Blumhouse's Compendium of Horror (Epix, 2 октября, 1 сезон) – документальный сериал об истории жанра хоррор. В качестве приглашенных гостей здесь будет немало звездных актеров и режиссеров фильмов ужасов, таких как Джейми Ли Кертис ("Хэллоуин"), Тобин Белл ("Пила"), Маркус Хендерсон ("Ловушка") и многие другие.

Высокая вода / HighWater (Netflix, 5 октября, 1 сезон) – польский сериал, основанный на реальных событиях, который рассказывает о противостоянии подтоплению Вроцлава в 1997 году.

Сбой / Glitch (Netflix, 7 октября, 1 сезон) – южно-корейский научно-фантастический сериал, рассказывающий о молодой женщине, чей парень исчез в неизвестном свете. Чтобы отыскать своего возлюбленного, она объединяется с членами клуба искателей НЛО.

Плейлист / ThePlaylist (Netflix, 13 октября, 1 сезон) – шведский сериал о предпринимателе в области технологий, который вместе с партнерами планирует устроить революцию в музыкальной индустрии с помощью новой потоковой платформы.

Черные бабочки / BlackButterflies (Netflix, 14 октября, 1 сезон) – французский триллер о мрачном писателе, который за неимением вдохновения для своей второй книги соглашается писать мемуары для умирающего мужчины. В процессе ему открываются ужасные тайны.

Нотр-Дам в огне / Notre-Dame (Netflix, 19 октября, 1 сезон) – основанный на реальных событиях французский драматический сериал рассказывает о тушении пожара в легендарном Соборе Парижской Богоматери, который произошел в 2019 году.

Периферийный / The Peripheral (Prime Video, 21 октября, 1 сезон) – американский научно-фантастический сериал, основанный на одноименной книге Уильяма Гибсона 2014 года. События сериала разворачиваются в будущем, где технологии полностью изменили общество. Главная героиня сериала в исполнении Хлои Грейс Морец ("Пипец", "Мрачные тени", "Суспирия") находит тайную связь с альтернативной реальностью и собственным темным будущим.

Новые сезоны популярных сериалов предыдущих лет

Ходячие мертвецы / The Walking Dead (AMC, 2 октября, 3 часть 11 сезона) – продолжение популярного постапокалиптического сериала об эпидемии зомби.

Хороший врач / The Good Doctor (ABC, 3 октября, 6 сезон) – сериал рассказывает о молодом хирурге с диагнозом аутизм и синдромом саванта из небольшого городка Шоне Мерфи, который переезжает строить карьеру в Сан-Хосе, несмотря на скептицизм окружающих.

Чаки / Чаки (SYFY, 5 октября, 2 сезон) – продолжение культовой хоррор-франшизы о кукле-убийце Чаки.

Пенниворт / Пенниворт(HBO Max, 6 октября, 3 сезон) – сериал о приключениях молодого Альфреда Пенниворта из вселенной DC, до того как он стал дворецким семьи Уэйнов и верным сообщником Бэтмена.

Уокер / Walker (The CW, 6 октября, 3 сезон) – новые приключения легендарного техасского рейнджера Корделла Уокера в исполнении звезды "Сверхъестественного" Джареда Падалеки.

Анатомия Грей / Grey'S Anatomy (ABC, 6 октября, 19 сезон) – новый сезон долгоиграющего сериала о работниках больницы "Сиэтл Грейс госпиталь" (да, он до сих пор идет).

Варвары / Barbarians (Netflix, 21 октября, 2 сезон) – хитовый немецкий сериал рассказывает об исторических событиях начала нашей эры, когда древние германцы противостояли нашествию римлян на их земли.

Мертвый ветер / Deadwind (Netflix, 28 октября, 3 сезон) – финский детективный сериал в стиле скандинавский нуар, рассказывающий о двух детективах отдела убийств, которые берутся за запутанные и опасные дела.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой лучших сериалов сентября 2022 года и новинками кинопроката.

Марина Григоренко