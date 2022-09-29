"Как они бегут", "Улыбайся", "Блондинка" и "Фокус-покус 2": что посмотреть на выходных

Эта неделя будет довольно плодотворной на киноновинки. Так, в кинотеатрах стартуют показы детективной комедии "Как они бегут" с Сэмом Роквеллом и Эдриеном Броуди, фильма ужасов "Улыбайся" и французской комедии "Мужчины на грани нервного срыва". Также в прокат выйдут два украинских фильма – документалка "Этот дождь никогда не закончится" и детективный триллер "Паттерн". Онлайн, тем временем, выйдут биографическая драма "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас, комедийный фильм ужасов "Фокус-покус 2" и подростковый хоррор "Изгнание дьявола из моей лучшей подруги". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Как они бегут / See How They Run (Великобритания, США, 2022)

События этой детективной комедии разворачиваются в Лондоне в 1950-х годах. Убийство голливудского режиссера срывает планы по экранизации успешной пьесы. За дело берутся уставший от жизни инспектор Стоппард и задорная новичок констебль Сталкер. Расследуя убийство, они оказываются в центре запутанной детективной истории, которая разворачивается в гнусно-гламурном подвале театра.

Главные роли в фильме исполнили Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Кролик Джоджо"), Эдриан Броуди ("Пианист", "Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт"), Сирша Ронан ("Леди-Берд", "Маленькие женщины", "Отель "Гранд Будапешт"), Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Там где поют раки"), Рут Уилсон ("Темные материи", "Лютер"), Ширли Хендерсон ("На игле", "Ребенок Бриджит Джонс"), Дэвид Ойелоуо ("Самый жестокий год", "Последний король Шотландии") и другие.

В мировой прокат картина вышла в начале сентября 2022 года и получила в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у нее оценка 6,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков и 68% от зрителей.

Улыбайся / Smile (США, 2022)

На этой неделе фанатов фильмов ужасов по принципу "Звонка" порадует очередная новинка – на этот раз речь пойдет о женщине-психиатре, которая пытается оправиться после ужасного инцидента, когда ее пациентка покончила с собой прямо посреди приема. Вскоре ее начинают преследовать жуткие видения, и теперь она должна найти разгадку до того, как она умрет.

Главную роль в фильме исполнила Сози Бейкон, известная по сериалам "13 причин почему", "Нарко: Мексика" и "Мэр из Исттауна".

В мировой прокат фильм вышел неделю назад и получил в основном положительные отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 6,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков.

Этот дождь никогда не закончится (Украина, Латвия, Германия, Катар, 2020)

Документальный фильм "Этот дождь никогда не закончится" от режиссера Алины Горловой ("Явных проявлений нет", "Холодный Яр. Интро"), который уже успел отличиться на мировых кинофестивалях, рассказывает о семье 20-летнего Андрея Сулеймана. Вместе с родителями главный герой убегает из Сирии. Но война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца, Андрей решает похоронить его тело на родине.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), где он получил награду за лучший дебют. Также лента победила на Международном кинофестивале документального кино о правах человека One World (Чехия), на Festival dei Popoli во Флоренции, а также завоевала главную награду – "Золотую лилию" за лучший фильм на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).

Картина получила признание и на родине. Она отмечана специальной правозащитной наградой от независимой платформы Current Time на 18-м Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где состоялась национальная премьера. Также лента стала Лучшей документальной работой 2021 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

На IMDb у фильма довольно высокая оценка 7,1 балла из 10.

Паттерн (Украина, 2021)

Еще одна новинка украинского производства в прокате на этой неделе – детективный триллер "Паттерн", действие которого происходит на студии, где проходит съемка реалити-шоу "Я ревную". Руководство канала, заказавшее шоу, не удовлетворено рейтингами и настаивает на увеличении градуса провокациию. Продюсер и режиссер шоу Антон требует от участников разыгрывать сцены ревности "на грани фола", однако вскоре ситуация на съемочной площадке выходит из-под контроля.

Режиссером фильма стал Тарас Бенюк, который до этого снял украинскую рождественскую комедию "Все буде ок!" (2021). Он же исполнил главную роль в фильме.

Мужчины на грани нервного срыва / Hommes au bord de la crise de nerfs (Франция, Бельгия, 2022)

Эта французская комедия расскажет о семи совершенно разных мужчинах, по разным причинам недовольных жизнью, которые однажды оказываются благодаря заботе близких на необычном курсе личностного роста.

Сняла фильм известная французская актриса и режиссер Одри Дона, которая до этого поставила такие картины, как "Красотки в Париже" (2014) и "Если бы я была мужчиной" (2017). В ленте сыграли немало известных французских актеров, среди которых Тьерри Лермитт ("Набережная Орсе", "Французский жиголо"), Рамзи Бедиа ("Такси 5", "Фантазии для взрослых") , Паскаль Демолон ("Доберман", "Развод по-французски") и другие.

В мировой прокат фильм вышел в начале 2022 года и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,4 баллов из 10.

Блондинка / Blonde ( США, 2022)

28 сентября на Netflix станет доступен широкому кругу зрителей драматический фильм о жизни Мэрилин Монро "Блондинка", в котором главную роль исполняет Ана де Армас ("Достать ножи", "Серый человек", "Бегущий по лезвию 2049"). Авторы фильма подчеркивают, что картина не является биографической, а представляет собой исследование жизни актрисы через призму ее внутреннего мира.

В фильме также сыграл Бобби Каннавале ("Человек-муравей", "Шпионка", "Ирландец"), который перевоплотился в легендарного американского бейсболиста Джо Ди Маджо – второго мужа актрисы, который несмотря на развод, старался помогать ей до самой ее смерти. Эдриен Броуди ("Пианист", "Гудини", "Французский вестник") исполнил роль американского драматурга Артура Миллера – третьего мужа Мэрилин Монро.

Режиссером фильма выступил Эндрю Доминик, известный в первую очередь благодаря вестерну "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса"(2007) и криминальному фильму "Ограбление казино" (2012).

Премьера фильма состоялась в начале сентября 2022 года в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, а с прошлой недели его показывали в некоторых кинотеатрах США. Фильм получил смешанные отзывы – его критиковали за сюжет, однако хвалили за визуальную часть и актерскую игру, особенно отметив Ану де Армас.

На IMDb у фильма оценка 6,3 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes 52% одобрения от критиков и 42% от зрителей.

Фокус-покус 2 / Hocus Pocus 2 (США, 2022)

30 сентября Disney+ выпустит долгожданный сиквел одноименного комедийного фильма ужасов 1993 года, главные роли в котором вновь исполнят Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими.

Главными героинями фильма являются три сестры-ведьмы Сандерсон – Винни, Мэри и Сара. Как и в предыдущем фильме, они снова вернутся в современный Салем, чтобы отомстить тем, кого они считают виновными в своих несчастьях. Противостоять им будут трое учениц старшей школы.

Изгнание дьявола из моей лучшей подруги / My Best Friend'S Exorcism (США, 2022)

Также 30 сентября на Amazon Prime Video выйдет подростковый фильм ужасов "Изгнание дьявола из моей лучшей подруги", снятый по мотивам одноименной новеллы Грейди Хендрикса. Картина расскажет о двух лучших подругах-школьницах Эбби и Гретхен, в одну из которых вселяется демон.

Главные роли в фильме исполнили Элси Фишер, наиболее известная благодаря озвучке Агнес в серии мультфильмов "Гадкий я", и Амья Миллер, которая также снималась в фильме "Война за планету обезьян".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы сентября 2022 года.

Марина Григоренко