Иван Данишевский: «Вся молодежь сейчас не смотрит телевизор, не читает новости и не будет. Молодежь играет в игры»

Иван, расскажите, чем занимается ваша федерация?

Наша федерация занимается в целом киберспортом. Не какой-то одной игрой, а всеми соревновательными играми. Понятное дело, что в мире есть, условно, 4-5 фаворитов – это и Dota 2, и CS:GO, и LoL и другие – и мы, в первую очередь, будем заниматься ими. Но основная цель нашей организации – развитие молодежи. Не выбирать какую игру поддерживать или не поддерживать, а думать, как сделать так, чтобы ребята, которые играют во что-то популярное, хотели побеждать, а не просиживать штаны.

Единственное, что могу отметить, - у нас личные предпочтения не к «стрелялкам». И вообще социальная позиция у нас такая, что «стрелялки», конечно, тоже киберспорт, но если мы можем проводить для детей не стрелковый турнир, а стратегический, то будем проводить стратегический. А если нет ограничений в одну дисциплину, то сделаем турнир по всему.

Как появилась идея создать федерацию киберспорта?

Весь наш коллектив с киберспортивным прошлым. Я играл с детства, с середины «девяностых», и играю до сих пор. Тогда это был Quake, StarCraft, потом Dota, из Доты перешел в HoN (Heroes of Newerth - командная игра в жанре moba, – УНИАН) – это очень нишевая игра, но ее знают многие профессионалы. В HoN мы много выигрывали. Параллельно с этим я был айтишником, а потом пришел к гибриду IT-сферы и киберспорта. Так я создал research-стартап Esports Charts – это уникальное аналитическое агентство, занимающееся сбором и аналитикой данных киберспорта и стриминга. Без зазрения совести могу сказать, что мы одни из самых крупных data-экспертов в мире киберспорта. Это основной наш бизнес. Мы консультируем кучу компаний и государств. Кроме нашего.

А федерация – это, в целом, социальная миссия, которая состоит в развитии молодежи. Уметь отличать безделье от коллективной работы, стремления к победам и достижениям. Вот это - самое главное и мы сейчас в удачном положении, когда геймеры понемножку тянутся к киберспортсменам. А так как геймеров сейчас очень много, конвертировать их в таких спортсменов будет легче. Потому что киберспорт идет рука об руку с увлечением геймера. Это легче, чем отправить его на занятия скрипкой. Поэтому, пользуясь их тягой к киберспорту, мы хотим, чтобы они стали лучше, стали людьми будущего. Вот это - миссия. Моя и федерации в целом.

Вы сказали, что консультируете много стран, но не нашу. Почему?

Потому что в других странах власти «гуглят» и узнают о популярности киберспорта. А у нас нет. И те пару попыток «представителей нашей власти» прийти к нам с вопросами о киберспорте, которые были, заканчивались с их стороны желанием получить какой-то откат. А мы с такими схемами не работаем.

А приходили к вам официально с какой целью?

Получить еще одну бюджетную статью, наверное. Это, кстати, тоже является одной из задач нашей федерации – таковую статью, если он появится, направлять действительно на киберспорт.

В нашей стране мало не голодных людей и людей, не желающих получить что-нибудь в свои владения, а сделать что-то полезное для социума. И я надеюсь, что такие люди как я, идеологически настроенные и не голодные, какое-то время пробудут в тонусе, чтобы создать новое комьюнити, к которому я стремлюсь. Это будет новый украинец, который будет умен, сыт и будет понимать, что такое планировать не на день или год, а на 10 или даже больше лет. Только тогда заработает новая страна. Потому что у нас сейчас даже власть часто приходит «голодная». Просто у них объемы такого голодания значительно больше, чем у среднего украинца, поэтому они не понимают, как планировать на многие-многие годы.

Мы консалтим другие страны, и понимаем, почему они готовы сегодня строить очень долгосрочные проекты. Потому что у них горизонт планирования не 5 лет, а 20 лет или даже 100 лет. К примеру, у американского государственного венчурного инвестирования горизонт планирования исчисляется в десятках лет. И это то, что нужно сделать и у нас. Как бы смешно это не звучало, я убежден, что киберспорт этому поможет. Люди станут лучше, быстрее, умнее.

Как донести власти, что игры - это важно?

Цифрами. Мы проводим опросы, в основном, для себя (вообще мы не опросное агентство, но, видимо, придется им когда-нибудь стать). И вот спрашиваешь случайную тысячу человек: «Что вы смотрите?». И никогда не получишь ответы, которые ты, как 45-летний министр, думаешь, они дадут. Ты даже слов знакомых не услышишь. Вся молодежь не смотрит телевизор, не читает новости, и не будет. Молодежь играет в игры. Поэтому сейчас хорошо добавить к этому здравый смысл, воспользоваться знанием того, во что они играют. И на этом фоне заставить заниматься более умными вещами, быть менее токсичными, более способными. С одной стороны - самостоятельными, в плане личностного роста, с другой - очень коллективными, умеющими работать в команде. Но при этом не как в наших школах – тыкать носом в то, как у кого-то якобы получается, а у тебя якобы нет.

С этим нужно работать. А когда ты причастен к играм, ты сразу немного любим детьми, потому что инфлюенсера из киберспорта они часто воспринимают более авторитетным, чем родителя, учителя, даже «первого закурившего в школе». Это же круто! Этим надо пользоваться.

Плохо только, что инфлюенсеры у нас сейчас часто недостаточно умны. Они, в основном, взращенные на случайности. Ну, там, вовремя матюгнулся или сиську показал - и стал популярным. Мы против такого. Но воспитанием текущих инфлюенсеров можно создать новых, которые умом возьмут.

Существуют ли какие-нибудь зарубежные гранты для поддержки федерации киберспорта?

Сейчас государства будут соревноваться в этом направлении. Никто не будет давать гранты. Есть мировая конкуренция между государствами, чтобы стать во всех инновационных направлениях первыми, а потом отстающим помогать. Но не для того, чтобы отстающий обогнал, а для того, чтобы хлеб добывал лучше, чтобы покупательская способность росла. Поэтому ни о каких глобальных грантах сейчас речь не идет. Только своими силами, внутри своей страны.

Если говорить о своих силах, могут ли украинские киберспортсмены стать членами вашей федерации и платить ежегодные взносы, чтобы поддерживать организацию?

Наверное, смогут. Но пока это нереально. Они хоть и богатые, но их очень мало. Мы же не будем с 20-летних тинейджеров, заработавших полмиллиона, просить деньги – они эти деньги потратят «на тачку и на хату» и быстро перестанут быть полумиллионерами. А станут обычными ребятами, которые будут жить на, хоть и большую, но зарплату. Если они будут делать взносы по $500 или по $5 тысяч в год, глобальную картину это никак не поменяет. Даже если их целых десять человек скинется, будет всего лишь $50 тысяч – это ничто. Это крайне мало для любого предприятия национального масштаба. Тут речь должна идти о миллионах в год. Мы своими силами миллион долларов насобираем, и если нам, к примеру, корпорации или государство еще добавят, то будет замечательно. Но это я, конечно, фантазирую сейчас на счет государства.

Сколько зарабатывают топовые украинские киберспортсмены?

Это $5-10 тысяч в месяц. Но как для топовых игроков это мало. Это спорт очень высоких достижений. Они правда уникальны и очень крутые.

В любом случае, их значительно меньше одного процента от общего числа игроков. И такие люди в любом секторе имеют право зарабатывать большие деньги. А $5-10 тысяч – это не прям уже большие деньги.

Какие конкретные задачи ставит перед собой федерация?

Задач несколько. Одна из основных – легальная, визовая и образовательная поддержка тех, кто чего-то достиг в киберспорте.

А для того, чтобы чего-то достичь, нужен другой пункт, а именно: национальная система развития. Как говорят на английском «Zero to Hero», чтобы человек, связавший свою карьеру с киберспортом, понимал, какой его следующий шаг, как с помощью этого жить, как говорить родителям о том, что ты стремишься к карьере киберспортсмена и как эта карьера должна выглядеть де-юре. Вот, ты чемпион детского сада, чемпион школы, чемпион области – как в классическом спорте. Надо этого построить и в киберспорте. А пока этого нет. Но мы сотрудничаем со многими странами и с многими организациями, и сейчас у нас есть ощущение того, что мы знаем, как правильно это сделать.

Конечно, все нужно тестировать, потому что мы первопроходцы в этом деле. Некому позвонить и спросить, как это делать. Часто нам звонят и просят совета. Мы пытаемся не растеряться, говорим, что у нас есть десять вариантов, давайте проверим хотя бы три.

Следующая миссия федерации – пробовать искать новые способы создания национальных систем отборов, школ. И, конечно, национальных чемпионатов.

И третья задача – миссионерская. Налаживание взаимопонимания между взрослыми и детьми, создание совместного семейного хобби и представление страны в мире. Сделать желание развиваться, умнеть, преуспевать и побеждать – модным.

Как появилась идея сотрудничества с Национальным университетом физического воспитания и спорта, где сейчас можно получить степень магистра по специальности «киберспорт»?

Отдельное уважение умнейшему человеку - ректору Университета Евгению Имасу за то, что он загуглил, позвонил мне и сказал: «Я знаю, что в мире развивается что-то интересное и популярное, давай встретимся». Многие так не делают, а он сделал.

Главное, что в университете поняли, что это не перспектива с сегодня на сегодня, а перспектива на ближайшие годы. Поэтому было принято решение начинать хоть какие-то разработки в этом направлении. Потому что многие мировые структуры анонсировали у себя подобные специальности и совершенно не разобрались. Они сделали это только для пиара. В случае же с университетом физического воспитания и спорта мы действительно стараемся подойти к этому очень систематично, без глупостей, не с целью промоушена. Мы хотим вместе разобраться и воспитать людей, которые хотят быть умнее. А благодаря играм и киберспорту, желающих поступить больше.

В этом году в магистратуру планировали набрать 12 студентов, а взяли только семь. Еще побаиваются идти на такую специальность?

Проблема в магистрах. Основная сложность в том, что очень мало людей, которые знают киберспорт, и которые при этом уже бакалавры. Нам нужен первый курс. И мы над этим работаем уже с несколькими вузами в Киеве, Харькове, Полтаве, Черновцах, во Львове – наработок уже много. У нас огромная очередь желающих пойти на первый курс.

Как раз киберспортивное образование призвано решить проблему наличия образования у молодежи. Сейчас же многие стартаперы, игроки, айтишники и так далее не идут в вузы за высшим образованием. Оно им не нужно. И моя идея как раз в том, чтобы высшее образование стало им нужным и комфортным.

Ну, вот, что, на менеджера-экономиста какого-то идти? Чему ты там научишься? Ты уже в 16 лет можешь $3 тысячи зарабатывать, работая программистом с 12 лет. Как я в детстве. Я начал в 12 лет программировать и конкурентов у меня просто не было. Потому что я учился «у Интернета», а не на менеджера. Все это сейчас хорошо понимают, и мы хотим это поменять. Но это нужно делать это с первого курса. Потому что многие, у кого нет высшего образования, готовы идти учиться, будь им 16 лет, 25 или 35 лет. Единственное, что они хотят - получить образование, которое будет соответствовать их ожиданиям, в котором они тоже смогут поучаствовать, и в котором будет много единомышленников.

Чему именно будут обучать на специальности киберспорт?

Я бы сказал, что это базовое IT-образование с элементами AI (искусственный интеллект, – УНИАН). Понятное дело, мы не учим играть в Dota 2, хотя если хотите сыграть, будет с кем, это уж точно. Для меня базовое IT – это то, что для многих людей прям rocket science. А я считаю, что это надо знать всем, потому что мы сейчас живем в таком мире, в котором нужно понимать, как работают компьютеры. Нужно понимать, как сработает компьютер в игре против тебя. Какие методы и алгоритмы он использует для того, чтобы выиграть у людей. И, может, через 10 лет мы всем народом обыграем наконец-то искусственный интеллект.

Недавно, кстати, игрок в настольную игру го завершил карьеру из-за того, что не смог обыграть искусственный интеллект…

Да, он один раз у программы AlphaGo выиграл. А потом только проигрывал. Вот сейчас у AlphaGo и AlphaChess винрейт 100%. То есть, их обыграть невозможно. В Dota 2 то же самое. Около одного процента игроков выигрывают у искусственного интеллекта.

Говоря об игроках, даже наша украинская команда NAVI подписывает игроков из России, Британии и так далее. В Украине действительно не хватает своих киберспортсменов, которые способны выйти на мировую арену?

Их в целом не много. Профессиональных игроков очень мало. Отрыв между ноль и один – космический. Поэтому тех, кто действительно становятся киберспортсменами, очень мало. Вот я, например, принципиально работаю и хочу работать дома только с украинцами, а в NAVI хотят выигрывать. Их можно понять. Поэтому они нанимают не тех, кто из Украины, а тех, кто играет лучше. Цели разные.

Но если бы у нас было много украинцев, играющих профессионально, чего мы можем достичь за два года, то шансы бы увеличились. А сейчас просто в каждой дисциплине профессиональных игроков – всего человек 500.

Команда Astralis, чемпионы мира по CS:GO, выходят на IPO – это хорошая тенденция?

В целом, нет. Рано еще. Им просто очень нужны деньги, но для рынка это рано. Большой шанс, что такой шаг «не взлетит». Сегодняшние киберспортивные команды — это слабый бизнес актив.

Чем зарабатывают киберспортивные команды?

Сейчас ничем, существуют только благодаря меценатству. Практически нет киберспортивных организаций в мире, которые были бы прибыльными. Даже при огромных призовых, молодые игроки все равно их быстро сливают на квартиры и машины.

А в целом, конечно же, у любой команды есть три основных статьи доходов. Призовые - раз. Мерч – околомаркетинговые штуки, спонсорство и так далее, два. И самое главное – в традиционном спорте это чуть ли не львиная доля доходов – это проценты от медиа-прав на трансляцию. Основные призовые фонды, собственно, из этого и формируются у футбола, Формулы 1 и всего остального.

У нас в киберспорте пока не очень с медиа-правами. И вот это то, зачем я создал Esports Charts. Чтобы эти медиа-права были, нормально исчислялись, выплачивались и так далее. Мы это сделаем через какой-то период времени. И тогда этими доходами организаторы смогут делиться. Тогда все будет зависеть не только от издателей и создателей игр, которые с игроков эти деньги берут, а уже от зрительской аудитории, которая многомилионная и скоро будет миллиардная.

Затраты на проведение турниров отбиваются за счет покупки прав на трансляцию?

Украинские нет, а мировые, конечно, какой-то долей — отбиваются.

Многие родители могут предвзято относиться к киберспорту и думать, что их ребенок только и будет делать, что сутками смотреть в монитор…

Так они в любом случае будут сидеть и пялиться в экраны. Это жизнь сейчас такая. Все сидят и смотрят в экраны! Даже если они не киберспортсмены. А киберспортсмен понимает хотя бы, что если он сегодня слишком долго будет сидеть за компьютером, будет уставший и с красными глазами, то завтра он будет плохо играть и не выиграет. Соответственно, он должен быть в тонусе, в хорошем настроении, накормлен, выспавшийся. И играть не 20 часов в день, а конкретно тренироваться и работать. Тем более, что киберспорт – это практически только командные игры. И если один в команде будет грустным-уставшим якорем, то страдать будут все. В этом разница. Киберспортсмены знают, сколько времени нужно сидеть за компьютером. Они, в отличие от офисных работников, понимают, что нужно каждый час встать, размяться, пойти выпить воды и так далее. Ты не можешь десять часов подряд сидеть за компьютером и показывать результат. Тебе нужны перерывы, потому что так ты тупо будешь лучше играть. А это же хорошо измеряемый спорт. Так что киберспорт – это однозначно самое лучшее из сидений за компьютером, которые только можно придумать.

Значит, родители могут не беспокоиться, если их ребенок выучится на киберспортсмена? Ему будет, чем заняться и как зарабатывать?

Если он выучится на киберспортсмена в университете по нашей программе, то это будет очень способный и умный, а по-этому - востребованный человек.

Куда он сможет пойти работать?

В любой IT-сектор. Это будет крутое образование даже для серверного архитектора или для программиста, для менеджера проектов или для создателя игр. Потому что это достаточно глубокое развитие общего образования. Только не в представлении нашего государства, а такого, каким оно должно быть.

Сегодня уже не надо преподавать самые азы. Их знают дети в три года, когда им только дают в руки iPad. У нас сейчас, в большинстве случаев, ребенок еще до школы уже и так все знает – он в пять лет с тобой разговаривает, все решает, умножает, читает, пишет и прочее. Он придет в школу и что, пять лет будет делать то же самое? Нет. Ему нужно в первом классе делать совсем другое. Та же ситуация и с первым курсом университета. Студенту нужно быть значительно умнее.

Не говоря уже о том, какие возможности с этим образованием получат люди с инвалидностью. Любая иммобилизация совершенно не ограничивает IT-успеваемость. И это тоже нужно доносить. Такой человек сможет стать и киберспортсменом, и программистом, и востребованным специалистом на удаленной работе или в офисе, даже если инвалид - парализован, аутист и так далее – все то, на что наше государство закрывает глаза. А мы хотим и таким ребятам дать новый шанс.

Кто будет обучать таких специалистов?

Конечно, сейчас это будут люди из бизнеса, типа нас. Люди, у которых эти знания из опыта есть. Единственный наш недостаток в том, что мы не имеем педагогического образования. То есть, передать знания достаточно сложно, но для этого как раз и нужны специалисты из университета, которые наш драгоценный опыт сумеют донести до студентов. А в перспективе выпустим человек сто, и кто-то из них захочет остаться и обучать молодых студентов.

Ваша федерация также устраивает турниры между университетами. Университеты охотно на такое соглашаются?

Это их инициатива. Причем, университеты думают, что два человека придут на брифинг, а приходит столько людей, что не помещаются в аудиторию. Материально-техническую базу для турниров мы помогаем собрать. Мы же работаем с разными партнерами. И партнеры, благодаря недолгому уговариванию, помогают. По крайней мере, с компьютерами. Это решается.

Ну, и достаточно многие университеты звонят нам и спрашивают, чего бы такого сделать, чтобы в следующем году быть актуальными. Очень неплохие компьютерные базы у одних вузов уже есть, а у других будут в ближайшее время прямо очень современные.

На днях завершился UUOpen Winter Cup 2019 – второй по счету университетский чемпионат, который вы организовали. Планируете ежегодно его проводить?

В следующем году мы бы хотели 3-4 чемпионата провести. Это я про UUOpen. Но мы также хотим делать и национальные соревнования. Все зависит только от ресурсов и возможностей. От того, сколько людей с этими самими ресурсами-возможностями напишет на мою электронную почту.

У нас все это спланировано, описано. Все бюджеты посчитаны. Оптимальные планы по количеству событий национальных, областных и так далее – все это есть. Но, к сожалению, бюджеты исчисляются в миллионах.

На UUOpen Winter Cup 2019 был призовой фонд в 50 тысяч гривен. Откуда берете эти деньги?

Ну, как – откуда? Скидываемся.

Почему не сделаете турнир с платным участием, чтобы студенты сами формировали призовой фонд?

Когда-нибудь попозже, может, и будем так делать. Пока такие чемпионаты – это ознакомительный процесс и для нас, и для них. Просто для студентов какие-нибудь 500 гривен сложно будет потратить на участие. И только когда они сами поймут свои возможности - и в плане умений в игре, и в финансовом плане, когда что-нибудь выиграют на турнире – тогда, возможно, захотят платить за участие. Но тут ведь самое главное не призы, а признание, узнаваемость и собственные перспективы.

Как выбираются игры для чемпионата UUOpen?

По популярности. В СНГ две самые популярные игры – это Dota 2 и CS:GO. Так исторически сложилось. С конца 90-х, а потом благодаря NAVI, их первым победам на The International. Из-за этого именно Dota 2 стала популярной у нас.

Есть желание еще какие-то дисциплины продвигать?

Шахматы будем продвигать. А чем тебе не киберспорт? Играй в шахматы с телефона, и ты киберспортсмен.

Почему именно шахматы, а не какие-нибудь карточные игры, такие как Hearthstone?

Шахматы ничем не хуже, чем Hearthstone. А Hearthstone – это все-таки игра бренда. Нам нужно с ним договариваться, чтобы устраивать турниры. И когда это сложно, то сразу не хочется. Зачем, если можно шахматы?

А если шахматы не популярны среди молодежи?

Ну, нам бы хотелось, чтобы они были популярны. Мы не хотим играть в игру, которая не дает дополнительной зрительской популярности. Но если у зрителя одинаково непопулярны и шахматы, и Hearthstone, то точно лучше шахматы.

Но будут и другие игры. Мобильный киберспорт мы создаем. И уже много договоренностей на эту тему есть. В следующем году, однозначно, будет много мобильного киберспорта.

Стать топовым игроком можно или такой шанс есть только у единиц?

Сейчас легко стать такой единицей. Ты, как человек будущего, достаточно легко можешь быть лучше всех. Просто люди сейчас недомотивируют сами себя. Поэтому, постаравшись немного больше, став менее токсичным, более умным, можно стать лучшим. Сейчас такая возможность есть. Ты даже можешь немножко хуже играть, чем тот же Iceberg (Богдан Василенко – профессиональный украинский игрок в Dota 2, - УНИАН), но очень хотеть и очень стараться. Нужно понимать, что если будешь материть всех в игре, то это даст тебе только самомнение и кучу ненависти на один матч, но не даст никакого прогресса. А работать каждую игру на победу даже с незнакомыми тебе людьми – это даст фантастически большое преимущество даже перед крутыми игроками. Тебя вывезут незнакомые тебе люди. И это нужно пробовать и уметь делать.

Какой оптимальный возраст для того, чтобы начинать заниматься киберспортом?

Я бы сказал, что с 12-14 лет можно начинать. Это уже тот возраст, когда можно думать о том, что этим можно заниматься более профессионально. По крайней мере, совмещая с образованием. Таким образом, до конца школы или университета ты узнаешь, будешь ли ты киберспортсменом, или нет. А если и нет, то эти базовые практики в жизни будут очень полезны. Потому что киберспорт, как и жизнь – это очень соревновательный и очень командный вид деятельности.

А если человек в 30 лет решил стать киберспортсменом, у него нет шансов?

Если до этого не играл, то шансов нет. Шанс предрасположенности маленький, а шанс научиться - еще меньше. Если есть предрасположенность, ты прям сел и за неделю разобрался в игре, то есть шанс. Но он настолько невелик, что лучше заниматься организаторскими делами и прочим. Именно перекликать 18-летнего у тебя уже не получится.

Мне 35 лет и мне уже тяжело. Тяжело сконцентрироваться, тяжело забить на все остальное и играть. Я прямо чувствую дни, когда я в хорошей форме, и тогда действительно смотрю и думаю «вот это я неплохо бахаю до сих пор». Но достичь этого состояния каждый день уже почти невозможно. Потому что у меня большая занятость, голова забита делами. В таком возрасте ты уже не можешь все бросить и посвящать все свое время только играм.

А что на счет действующих киберспортсменов, которые достигли 30-35 лет. Они еще могут играть?

Хороший пример Данька – Dendi (Данил Ишутин – украинский киберспортсмен, - УНИАН), ему уже 30 лет, и он очень хорошо играет. А те, кто понимает, что уже не справляется против более молодых игроков, могут заняться миссионерской, образовательной или бизнес-деятельностью. У них же накоплен драгоценный опыт. А бизнеса, связанного с киберспортом, будет только больше. Это и права, и аналитика, и образование в университете или в интернете, создание буткемпов (тренировочная база, - УНИАН). Также они могут становиться лицами каких-то брендов. Возможностей после завершения игровой карьеры реально много. И мест для хороших специалистов тоже много.

Сергей Коршунов