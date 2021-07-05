"Подземка", троллейбусы и автобусы будут работать на час дольше.

В связи с проведением фестиваля Atlas Weekend в Киеве продлят работу общественного транспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

Так, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля на один час продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.

6, 7, 8 и 9 июля на один час дольше будут ходить троллейбусы №11, 12, 43, 45 и автобусы № 56.

"Перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет организована после прохождения последних пар поездов, - отмечается в сообщении.

Кроме того, в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно ограничение на вход для пассажиров станции метрополитена "Выставочный центр". В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Фестиваль Atlas Weekend в Киеве

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится в столице с 5 по 11 июля. Среди приглашенных украинских артистов и проектов - alyona alyona, ONUKA, ДахаБраха, KAZKA, DAKH DAUGHTERS.

Один из главных западных хедлайнеров этого года - король танцевального жанра биг-бит Fatboy Slim.

В дни фестиваля на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации.

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Авторы: Инна Андалицкая, Катерина Комолова