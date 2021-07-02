В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации. С 5 по 11 июля желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в павильоне №9 по предварительной записи.

Об этом сообщили в Минздраве.

Читайте такжеВ Украине официально ввели COVID-сертификаты: как они будут работать и кто их получит"Наша цель - прививать можно больше украинцев от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавирусной болезни, но и популяризировать прививки среди молодежи", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Центр вакцинации будет работать с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00. Прививаться там могут все желающие по предварительной записи, который доступен по ссылке (билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации иметь не надо). В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Прививки делать восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

«Для нас очень важно публично поддержать вакцинацию. Нам как представителям креативной индустрии очень важно, чтобы бурные времена пандемии закончились быстрее. Поэтому мы с партнерами организуем центр вакцинации от COVID-19 на территории ВДНХ, во время фестиваля, чтобы все желающие имели возможность вакцинироваться», - комментирует генеральный директор Atlas Weekend, Дмитрий Сидоренко.

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Автор: Ольга Броскова