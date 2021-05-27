Посольство и консулы работали буквально круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию всех украинцев.

В четверг, 27 мая, в Украину прибыли граждане, эвакуированные из Сектора Газа усилиями дипломатов – всего 103 украинца.

Об этом сообщил журналистам куратор группы Посольства Украины в Израиле по эвакуации из Сектора Газа др. Мотаз Альхалаби.

«Хочу заявить с полной уверенностью, что украинские дипломаты провели всю работу на высочайшем уровне! Посольство Украины в Израиле, посол Евгений Корнийчук, консулы работали буквально круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию всех соотечественников, которые изъявили желание покинуть регион, где обострились боевые действия», - сказал он.

Куратор также подчеркнул, что дипломаты не ограничились организационной работой: «Они встречали нас на границе в Египте и сопровождали в аэропорт Каира, также выразили желание остаться с нами, пока мы не вылетим», - отметил он.

М.Альхалаби выразил благодарность всем участникам процесса эвакуации украинцев.

«Мы искренне благодарный всем, кто принимал участие и помогал нам выехать - президенту Украины, главе МИДа, сотрудникам Посольств Украины в Израиле и Египте, лично послу Евгению Корнийчуку, представительству Украины в Палестинской Администрации», - подчеркнул он.

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Автор: Иван Бойко