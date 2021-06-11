Депутаты Киевского облсовета абсолютным большинством всех фракций поддержали отчет главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина о результатах работы за 2020 год. За это проголосовал 71 народный избранник из 73 присутствующих в зале, чем выразили полное доверие его работе.

Об этом сообщает KV.

Заседание четвертой сессии Киевского облсовета VIII созыва состоялось 10 июня. В отличие от других областей, работа на Киевщине прошла продуктивно, без драк и блокирования трибун.

Кроме одобрения отчета председателя Киевской облгосадминистрации, депутаты также поддержали отчеты по выполнению областных комплексных и целевых программ за 2020 год, а также внесение изменений в программы на 2021 год.

Источники KV в КОГА уверяют, что накануне заседания Василий Володин лично активно работал с представителями фракций, чтобы наладить сотрудничество между облгосадминистрацией и облсоветом.

"В состав Киевского облсовета входят пять политических партий – “Слуга народа”, “Европейская солидарность”, “За майбутнє”, “Всеукраинское объединение “Батькивщина” и “Оппозиционная платформа – за жизнь”. Несмотря на такую политическую пестроту, Василию Володину удалось наладить сотрудничество с депутатскими фракциями и собрать сессию, на которой приняли ряд важных для развития области решений. Таким образом, он еще раз сумел подтвердить, что менеджерские качества – один из его неоспоримых плюсов", – говорит источник KV в КОГА.

По его словам, кратковременный период политической турбулетности, вызванный переизбранием руководства совета, – прошел, поэтому работа в области налажена, а программы Президента Украины и правительства в регионе выполняются на высоком уровне.

Анализируя развитие области, собеседник издания отмечает, что дела на Киевщине идут стабильно и прогнозируемо положительно.

"Порой в СМИ появляются рейтинги председателей ОГА, которые, кроме субъективных суждений, не имеют ничего общего с реальностью. Упоминание Василия Володина в таких материалах – это именно тот случай. Если проанализировать деятельность Киевской облгосадминистрации, там работа базируется не на личных интересах, а на четком видении, что и как нужно делать для дальнейшего развития региона. Это подтверждают конкретные факты – результаты работы за прошлый и этот год, конструктивный подход к налаживанию взаимодействия с облсоветом”, – говорит он.

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Автор: Григорий Бондарь