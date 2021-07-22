В Киеве на проспекте Науки открыли полностью реконструированный Центральный автовокзал. Главный автовокзал столицы модернизировали впервые за 60 лет, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Пока столичная власть не может справиться с пробками и обустройством транспортной инфраструктуры в Киеве, центральная власть в партнерстве с частными инвесторами налаживает логистику пассажирских автобусных перевозок", - отметил Тимошенко.

В марте прошлого года Фонд госимущества провел аукцион по продаже коммунального предприятия "Киевпассервис" частным инвесторам за 231 млн грн. В состав предприятия принадлежали Центральный автовокзал столицы и еще 23 автостанции в Киеве и области.

На реконструкцию автовокзала новые владельцы потратили более 100 млн грн. В здании обустроили удобные залы ожидания, комнату матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, фуд-корты и отель на 34 номера. Территория полностью приспособлена для маломобильных групп населения.

По информации Тимошенко, на обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель сотрудничества с перевозчиками по европейскому образцу. Перевозчик будет платить 15% стоимости билета за заезд на территорию вокзала.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что приватизация Центрального автовокзала Киева стала показательным кейсом того, как приватизация ключевых, но абсолютно устаревших инфраструктурных объектов превращает их в эффективные транспортные узлы. Новые владельцы автовокзала планируют распространять инновационные подходы к работе и на других автовокзалах.

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны.

"После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн. С 1 октября доступ к перрону будет открываться после считывания QR-кода пассажирского билета”, - отметили в МИУ.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в 2020 году приватизация госимущества позволила привлечь в госбюджет 2,5 млрд грн.

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Автор: Иван Бойко