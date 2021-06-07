По словам матери, у 12-летней девочки закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В Киеве подростки побили и унизили 12-летнюю девочку, а видео издевательств выложили в социальные сети.

Об этом сообщила мать девочки на своей странице в Facebook.

По словам женщины, во вторник, 25 мая, ее 12-летняя дочь Катя поехала гулять со "знакомыми" на Почтовую площадь.

"Там около 15:30-15:45 ее "знакомые" решили устроить так называемый "слив" и разбить сырые яйца об ее голову, обижая и унижая публично. Ее 7 раз ударили по голове и, к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать", - написала мама.

Позже старший брат девочки прислал матери видео, которые начали распространяться в социальных сетях. На них подростки хвалятся публичным буллингом и нападением.

"Как оказалось, шестеро подростков договорились заранее, купили яйца, позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и напали, параллельно снимая все на свои телефоны. Видео закинули позже в каналы Telegram и Instagram", - рассказала женщина.

По ее словам, у девочки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. 27 мая семья подала заявление в Подольское районное управление полиции.

Кроме того, мама говорит, что Катя продолжает получать угрозы.

"Сейчас с Катей работает психолог и она восстанавливается в домашнем режиме. На истории с яйцами все не закончилось. Кате продолжают поступать угрозы, а в переписке между подростками мы видим желание продолжить буллинг и угрозы здоровью Кати. Чего я хочу? Хочу безопасности для своей дочери. Я хочу справедливости в правовом поле, публичных извинений от каждого участника, даже тех, кто просто смотрел, а также моральной компенсации. Также я хочу, чтобы полиция сделала свою работу в этом деле должным образом и обеспечила неотвратимость наказания для всех виновных", - написала мама.

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Автор: Катерина Комолова