Однажды третьеклассник семь минут пролежал без сознания в школьном туалете, пока дети издевались над ним.

В США 8-летний Габриэль Тай покончил с собой после неоднократных травли и издевательств.

Трагедия произошла 26 января 2017 года, сообщает ABC News. Третьеклассник Габриэль учился в начальной школе Карсона в Цинциннати. Дети издевались над ним, и, согласно иску, поданному семьей против Управления школьного округа, именно это заставило его совершить суицид.

В иске говорится, что за несколько дней до смерти мальчика избили другие ученики в школьном туалете. Он провел "более семи минут без сознания на полу, в то время как ученики неоднократно издевались над ним и избивали". Через два дня на мальчика снова напали в уборной. После школы он вернулся домой и повесился.

Родители Габриэля утверждают, что работники школы знали об издевательствах, но были "намеренно равнодушными" и скрывали информацию.

Теперь ожидается, что семья достигнет предварительного урегулирования по делу и получит 3 млн долларов. Мировое соглашение также требует проведения реформ против буллинга. Судебный процесс длился два года, и образовательный совет государственных школ в Цинциннати должен одобрить соответствующее соглашение в понедельник, 7 июня.

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Перевод: Катерина Комолова