В Мариинском парке за месяц поржавели новые фонари за 18 миллионов гривень

В парке снова меняют фонари из-за ржавчины.

Около месяца назад в некоторых местах Киева поменяли фонари. Так, в Мариинском парке вместо старинных фонарных столбов с чугунным литьем поставили новые. Однако их уже меняют из-за ржавчины.

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Об этом в соцсети сообщил исследователь истории архитектуры и активиста Семена Широчина в Facebook. Он написал, что сейчас в Мариинке вновь меняют фонари: «Их сразу же заменяют на новые такие же, а ржавые якобы везут пескоструить. «…» И откуда у них запасные? куплено больше, чем в тендере? или установлено меньше?»

Как сообщает kiev.informator.ua, фонари привезли из Испании, а изготавливали в Китае. Общая стоимость работ по ремонту освещения и установке фонарей составила 18 млн грн.

Как отметил Широчин, Кличко ответил, что рассматривает возможность реставрации оригинальных фонарей за бюджетные средства. А в КП «Київміськсвітло» сейчас находятся шесть металлических фонарных столбов. По словам активиста, из 30 оригинальных огромных плафонов, которые были в Мариинском парке, после демонтажа осталось два.