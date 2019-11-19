На День достоинства и свободы в Киеве откроют выставку о Майдане

Обнародована программа мероприятий ко Дню достоинства и свободы.

В Киеве обнародовали программу мероприятий ко Дню достоинства и свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, о запланированных по случаю годовщины мероприятиях на пресс-конференции сообщила заведующая отделом развития и коммуникаций Национального музея Революции достоинства Екатерина Зайцева.

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По её словам, 17 ноября стартовала информационная кампания под лозунгом «Свободные творить будущее», направленная на то, чтобы объединить украинское общество.

«Больше всего мероприятий будет именно 21 ноября. Начнется всё возле часовни (часовня на аллее Героев Небесной сотни в экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ - УНИАН), где состоится поминальный молебен и возложение цветов. На 21 ноября запланированы два молебна - один состоится в 10.00, второй - в 18.00. Вечером, кроме возложения цветов, будет зажжение лампадок, поэтому начнем и завершим фактически с молитвами по героям Небесной сотни», - сказала Зайцева.

Также 21 ноября с 10.00 до 19.00 в информационно-выставочном центре музея Майдана на втором этаже Дома профсоюзов можно будет заказать экскурсии по местам Революции достоинства в центральной части Киева.

«Одна из самых масштабных событий 21 ноября - открытие выставочного пространства на месте строительства Музея Революции достоинства под названием «М3 (в кубе - УНИАН) Майдан, Мемориал, Музей. Это выставка под открытым небом на котловане, где должен появиться музей... Приглашаем всех на открытие в 17.00», - сообщила представитель музея.

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Как подчеркнула Зайцева, в дальнейшем выставочное пространство будет действовать как информационное и как культурно-образовательное, ведь там в течение года будут проходить события и встречи.

По данным с сайта музея, 21 ноября запланированы также следующие мероприятия: в 12.00 параллельно в Нью-Йорке (художественный центр «Вайт Бокс») и в Киеве (информационно-выставочное пространство музея) состоится открытие художественного проекта украинско-американской художницы Оли Родняк под названием «Метемпсихоз», который будет действовать до 15 марта 2020 года. В 14.00 в колонном зале КГГА запланирован показ фильма «Київ незламний» с участием режиссера Фила Стронгмена, фотографа Владимира Шуваева и пианистки и художницы Влады Бучко.

Кроме того, до 24 ноября в Музее украинской диаспоры в Киеве состоится выставка «Нью-Йорк - Иловайск: Выбор» памяти Марка Паславского.

По словам Зайцевой, посвященные Дню достоинства и свободы мероприятия запланированы и в других городах Украины. Так, в 16.00 21 ноября в Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана откроется выставка «Путь свободы. 5 лет войны в плакатах Никиты Титова» (продлится до 17 декабря), до 20 декабря в коллегиуме Украинского католического университета во Львове будет проходить выставка актуального плаката «Не вместо оружия» Николая Гончарова, а до 22 декабря - выставочный проект «Майдан: пространство творчества» в Национальном музее-заповеднике украинского гончарства в Опошне (Полтавщина).

В музее подчеркивают, что для посещения всех мероприятий необходимо пройти регистрацию на их сайте.