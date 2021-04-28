В Украине реализуют проект по внедрению электронных больничных листов.

В Министерстве здравоохранения заявили, что с внедрением электронных больничных будет пересмотрен подход к выдаче такого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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Он напомнил, что сейчас в Украине реализуют проект по внедрению электронных больничных листов.

По его словам, сейчас отрабатывается система контроля выдачи листа нетрудоспособности – какое заведение выдает, кто выписывает, какие основания. Как пояснил Кучер, это делается из-за того, что есть учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на деятельность в сфере здравоохранения, и их бизнес - продажа больничных листов.

«На сегодня Министерством здравоохранения отправлен на обработку центральных органов власти соответствующий приказ о некоторых вопросах формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Мы ждем утверждения этого порядка, и это станет последним нормативным документом, который позволяет в Украине запускать полностью, нормативно урегулировано работу электронных листков нетрудоспособности», - отметил Кучер.

По его словам, во время реализации проекта возникло большое количество вопросов, но их уже на 90% решили. «Не только изменится форма - с бумажной на электронную. Будет полностью пересмотрен подход вообще к выдаче такого документа. И здесь будет контроль и порядок. Мы двигаемся в этом направлении», - заверил заместитель министра.

Что этому предшествовало

По состоянию на 22 апреля 2021 года в Украине за год на 15,9% вырос средний размер больничного. Так, размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил 365,26 гривни в расчете на день.

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Автор: Инна Андалицкая