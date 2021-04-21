ФССУ направил 885 млн грн на повышенные ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям.

Фонд социального страхования Украины 19 апреля завершил финансирование ежемесячных страховых выплат за март. Страховые выплаты были профинансированы в увеличенном размере в соответствии с проведенным с 01 марта перерасчетом на 11%.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

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Как сообщается, на ежемесячные выплаты за март ФССУ направил 885 млн гривен, в частности для осуществления перерасчета дополнительно было направлено 86,7 млн грн.

В результате проведенного перерасчета размер ежемесячных страховых выплат в среднем вырос на 430,2 гривны.

Повышенные выплаты получили 200 тысяч пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также члены их семей в случае смерти потерпевших.

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Автор: Екатерина Лиманская