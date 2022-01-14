С начала реформы электронных листков нетрудоспособности украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В то же время, согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения было создано более 6 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности, на основании которых для трудоустроенных украинцев формируются е-больничные.
В министерстве отмечают, что реформа упростила процесс оформления больничных, потому что больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда – снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка.
"Теперь неточности при создании больничных случаются реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически. В то же время в случае, если при заключении декларации с семейным врачом была допущена ошибка в ФИО, которая продублировалась в больничном (например, пропущена буква), Фонд социального страхования Украины примет такой е-больничный на оплату без необходимости осуществлять замену, чтобы незначительные ошибки не вызывали замедление выплат помощи", - отметили в Минздраве.
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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2021 года все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.
В июне прошлого года стартовал переходный этап запуска е-больничных по всей Украине.