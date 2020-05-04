Работающие страховые компании с 1 июля автоматически получат лицензию – НБУ

В то же время, если страховая компания решит расширить лицензию на дополнительные виды страхования, она должна будет подать соответствующие документы в НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил, что работающие на отечественном рынке страховые компании с 1 июля текущего года, после перехода под контроль регулятора в рамках Закона о "сплите", автоматически получат лицензию на те виды страхования, которые они уже осуществляют.

Читайте такжеСтраховой рынок Украины после перехода под контроль НБУ через пару лет станет совершенно другим - экспертОб этом сказано на странице Нацбанка в соцсети Facebook со ссылкой на итоги обсуждения специалистов НБУ с представителями страхового рынка ранее обнародованной регулятором Белой книги "Будущее регулирование рынка страхования".

"Перелицензирование компаний с 1 июля не состоится. Компании, которые работают сегодня, автоматически получат лицензию на те виды страхования, которые они уже осуществляют. И только если компания решит расширить эту лицензию на дополнительные виды страхования, она должна будет подать соответствующие документы в НБУ", - сказано в сообщении со ссылкой на директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза.

В частности, в вышеупомянутой Белой книге Нацбанк предлагает фундаментально новое регулирование для рынка, направленное на решение ключевых его проблем, среди которых проблемы с платежеспособностью и ликвидностью, отсутствие четкой бизнес-модели в большинстве компаний, а также низкий уровень управления рисками и корпоративного управления.

Также сообщается, что Нацбанк выступает за осуществление регистрации страховых агентов и формирование определенных минимальных требований к тем, кто выполняет такую функцию.

Отмечается, что более детально вопрос регулирования деятельности страховых посредников будет изложен в предложениях к проекту закона о страховой дистрибуции, над которым НБУ будет продолжать работу во втором полугодии текущего года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Нацбанк обнародовал свое видение развития страхового рынка Украины, которое, в частности, предполагает отмену лицензирования отдельных видов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

Кроме того, реформа страхового рынка предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).