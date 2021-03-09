Пандемия может положить конец «глобализации» туризма и путешествий на довольно долгое время, вынудив туроператоров и страховщиков, связанных с туризмом и путешествиями, изменить бизнес-модели.

Поскольку правительства стремятся сдерживать новые риски пандемии, «паспортов на вакцины» будет недостаточно для возрождения туризма.

Читайте такжеНазвана сумма убытков страховой отрасли в случае отмены Олимпиады в ТокиоТакое мнение выразили страховщики. При этом, по их прогнозам, восстановление отрасли может произойти только в 2024 году.

Чтобы определить темпы восстановления после шока, вызванного COVID-19, аналитики Allianz рассмотрели, сколько времени может потребоваться странам для достижения коллективного иммунитета, и уроки прошлого экономического спада.

"В то время как США и Великобритания находятся на пути к вакцинации своих групп риска к концу первого полугодия 2021 года, а всего населения - к концу года, мы ожидаем полугодовое отставание вакцинирования группы риска Японии, ЕС и Южной Америки. Это может помешать людям из этих стран посещать США или Великобританию без документов, подтверждающих их здоровье", - говорится в исследовании. Отмечается также, что большая часть доступных вакцин не предотвращает заражение. Это также может затруднить восстановление туризма.

Разбивка количества туристов по регионам показывает, что именно Европа будет опережать тенденции, хотя ожидается, что она будет отставать от США и Азиатско-Тихоокеанского региона в общем экономическом восстановлении. Расчеты андеррайтеров показывают, что число международных туристических прибытий в Европу может составить 771 млн человек уже к 2024 году, что более чем втрое превышает рекордный минимум в 227 млн человек, зафиксированный в 2020 году.

Восстановление глобального туризма также может пострадать из-за длительных ограничений на поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион и Америку из-за появления новых штамов вируса, для которых имеющиеся вакцины кажутся менее эффективными или неэффективными против новых мутаций. Ожидается, что число прибытий туристов в эти регионы достигнет 326 млн и 136 млн соответственно в 2024 году. Разбивка по регионам показывает, что доля европейского рынка с точки зрения числа прибытий туристов, как ожидается, вырастет до 55% в год. В 2024 году по сравнению с 51% в 2019 году, в то время как в Северной Америке они останутся прежними (около 10%), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизятся с 25% до 23%.

При рассмотрении различных подсекторов прогнозируется, что к 2022 году только внутренний туризм может вернуться в нормальное русло. Но это не компенсирует потери более прибыльных международных и деловых поездок, которые могут пострадать до 2023 года. Сегмент международных путешествий по-прежнему будет на 8% ниже докризисного уровня даже в 2023 году. Рост безработицы также усугубит проблему, поскольку потребители, вероятно, сократят расходы на отдых, передает Фориншурер.

Пандемия может положить конец «глобализации» туризма и путешествий на довольно долгое время, вынудив туроператоров и страховщиков, связанных с туризмом и путешествиями, изменить свои бизнес-модели.

В Европе, вероятно, будет больше туристов, чем в других регионах, потому что в 2020 году она испытала наибольший спад в абсолютном выражении, при этом количество иностранных туристов сократилось более чем на 500 млн. Кроме того, Allianz ожидает, что страны ЕС будут работать вместе, чтобы лучше согласовать меры по снятию ограничений на поездки: Европа больше всего выиграет с точки зрения возрождения туризма, если сможет предложить паспорт или карту вакцины.

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Автор: УНИАН