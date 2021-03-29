В МТСБУ в четвертом квартале 2020 года поступило 363 жалобы от потерпевших и страховщиков на действия страховых компаний.

В четвертом квартале 2020 года количество заключенных договоров ОСАГО составило 2,05 млн штук, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте такжеПочему электронный полис ОСАГО на Ukasko.ua лучше, чем бумажный бланк страховкиОб этом говорится в сообщении на сайте МТСБУ. Отмечается, что сумма страховых платежей составляет 1,57 млрд грн (+12,9%). Страховщики ОСАГО урегулировали более 41,6 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым оплатили 812,2 млн грн. Показатель количества урегулированных требований вырос на 10,1% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, суммы выплат – на 18,4%. Средняя премия составляет 762 грн, средняя выплата – 19 507 грн.

Тройка страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров осталась неизменной: НАСК «ОРАНТА», СГ «ТАС» и «УПСК». По объему собранных страховых платежей первое место занимает СГ «ТАС» с показателем 184,5 млн грн. Лидерами по количеству урегулированных требований пострадавших являются СГ «ТАС», НАСК «ОРАНТА» и «УПСК».

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу (с даты ДТП), в четвертом квартале 2020 года составил 79 дней. Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования составляет 68 дней против показателя 73 дня в третьем квартале прошлого года. В системе прямого урегулирования убытков средний срок урегулирования – 40 дней, так же как и в предыдущем квартале. Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 58,5%, в срок до 90 дней – 76,7% (+3,2 п. п. к третьему кварталу 2020 года).

Также в сообщении говорится, что в МТСБУ в четвертом квартале 2020 года поступило 363 жалобы от потерпевших и страховщиков на действия страховых компаний, это незначительно превышает этот показатель предыдущего квартала и соответствующего периода 2019 года. При этом, несмотря на увеличение количества выплат, уровень жалоб (соотношение их количества к количеству выплат) составляет рекордно низкую цифру – 0,87%. Самый высокий уровень жалоб зафиксирован у страховых компаний " Ю. Эс.Ай» (7,5%), «Омега» (6,45%), «ХМСК» (6,1%).

Ни одной жалобы не поступило на работу 8 страховщиков: СТ «Гарантия», «ГРАВЕ Украина», «Мотор-Гарант», «Колоннейд Украина», «ВАН КЛИК», «Украинский страховой стандарт», «ЮНИВЕС», «Глобал Гарант».

«Можно с уверенностью сказать, что рынок ОСАГО стабильно работает в условиях кризиса, вызванного пандемией. Люди, попавшие в ДТП, могут быть уверены в надежности страховой защиты. Приятно отметить, что в последнем квартале прошлого года имеем рекордно низкий уровень жалоб на страховщиков. Для целого ряда компаний показатель либо нулевой, либо минимальный, менее одного процента – это свидетельствует, что страховщики постоянно инвестируют усилия в развитие и поддержание качественного сервиса», - прокомментировал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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Автор: Ирина Погорелая