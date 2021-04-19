Все эти страховщики не выполняют норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рискованности операций.

Национальный банк Украины принял решение применить к четырем страховым компаниям меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Отмечается, что Комитет рассмотрел 4 акта, составленные за нарушение страховщиками-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"По результатам рассмотрения актов решено приостановить лицензии четырех компаний: "СК "Ю.Ес.Ай.", ЗАО "СГ "Ю.БИ.АЙ.-КООП", ОДО "Международная страховая компания" и ЧАО "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ". Все вышеупомянутые страховщики не выполняют норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рискованности операций, а сформированные страховые резервы не были размещены в определенных категориях приемлемых активов в полном объеме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на дату применения мер воздействия страховщики не устранили зафиксированные нарушения самостоятельно.

По данным НБУ, на указанных страховщиков приходится около 8% рынка ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Мера воздействия в виде остановки лицензий направлена на недопущение увеличения обязательств у таких страховщиков по договорам страхования, в том числе по ОСАГО, пока такие нарушения не будут устранены полностью.

"Автогражданка - один из самых социальных видов страхования в Украине. В 2020 году договоры "автогражданки" были оформлены для более 8,3 млн автомобилей, владельцами которых уплачено более 6,1 млрд грн страховых премий. Платежеспособность 49 страховщиков, имеющих право реализовывать полисы ОСАГО, является обязательным условием своевременных и полных выплат по этому виду страхования, а также здоровой конкуренции на рынке. Однако финансовое состояние некоторых страховщиков вызывает глубокое беспокойство", - цитирует пресс-служба замглавы НБУ Ярослава Матузку.

По его словам, это подтверждается отрицательной тенденцией увеличения жалоб, роста кредиторской задолженности по страховым выплатам, сокращения приемлемых активов на счетах таких страховщиков, в том числе за счет вывода денежных средств и ОВГЗ из компаний и замены их на сомнительные акции и дебиторскую задолженность.

Читайте такжеВ Нацбанке анонсировали новый закон о страховании

Решение о применении мер воздействия вступает в силу с 20 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам. Страховщики обязаны до 3 июня 2021 года устранить нарушения и представить Нацбанку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решение применить к семи страховым компаниям меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий