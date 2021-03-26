Всего ФСС профинансировал единовременное пособие для семей 71 медработника.

Фонд социального страхования (ФСС) произвел финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 3 млн 332 тыс. грн членам семей 15 работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.

Читайте такжеВ Украине в 2020 году уменьшилось количество профзаболеванийОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 227 тыс. грн выплачена для семей медицинской сестры из Киевской области, младшей медицинской сестры и заведующего поликлиническим отделением из Львовской области, младшей медицинской сестры из Черкасской области и медицинской сестры из Киева.

Помощь в размере 219 тыс. 700 грн выплачено для семей врача-терапевта участкового из Киевской области, заведующего отделением из Луганской области, врача-хирурга и заведующего отделением Львовской области, медицинской сестры из Николаевской области, врача общей практики – семейного врача из Одесской области, врача общей практики – семейного врача из Полтавской области, младшей медицинской сестры по Харьковской области, врача выездной бригады из Черновицкой области и заведующего неврологическим отделением из Черниговской области.

В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 71 работника.

В Фонде напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн, соответственно выросли связанные с ним страховые выплаты.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая