Пользователи hotline.finance могут сэкономить дополнительные 5% при оформлении Зеленой карты сроком от 6 месяцев.

С 3 октября текущего года в Украине ввели новые тарифы для полиса "Зеленая карта", который нужен водителям при пересечении границы на автомобиле, сообщил эксперт онлайн-страхования – hotline.finance.

Сколько стоит Зеленая карта в Украине

Одной из особенностей Зеленой карты является то, что ценообразование страховки регулирует МТСБУ и во всех страховых компаниях стоимость фиксирована, то есть одинаковая. С 3 октября регулятор анонсировал новый тарифный план, согласно которому стоимость полиса снизилась на около 50-400 грн, в зависимости от срока действия. А это 5%.

Зеленая карта на легковое авто в Европу стоит:

Видео дня

863 грн — на 15 дней (было 913 грн)

1375 грн — на 30 дней (было 1453 грн)

7555 грн — в год (было 7986 грн)

Оформить электронную страховку по новым тарифам можно уже на сервисе онлайн-страхования hotline.finance. Процесс занимает 5 минут, а готовая страховка автоматически отправляется на email.

Как дополнительно сэкономить при оформлении Зеленой карты?

Пользователи hotline.finance могут сэкономить дополнительные 5% при оформлении Зеленой карты сроком от 6 месяцев. К примеру, страховка на 6 месяцев обойдется 5858 грн вместо 6103 грн, а на 1 рук — 7252 грн.

Электронная Зеленая карта доступна, даже если вы уже находитесь за границей.

Напомним, что с первых дней войны МТСБУ утвердило электронную Зеленую карточку. До этого обязательно потребовался бумажный бланк.

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