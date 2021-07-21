Наибольший показатель роста в июне зафиксировали в Хмельницкой области.

По итогам июня среднедневной размер пособия по временной потере работоспособности составил 371,9 грн против 328,3 грн за тот же месяц прошлого года, таким образом, рост среднедневной суммы пособия составил 13,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной утрате трудоспособности в июне достигал от 282,2 грн в Винницкой области и до 446,9 грн в Киеве.

Читайте такжеСтраховщики подсчитали убытки от непогоды в Европе в конце июня

"Наибольший показатель роста в июне 2021 года относительно июня 2020 года в Хмельницкой области – здесь среднедневной размер пособий по больничным вырос на 22,9% и составил 339,2 грн против 276 грн в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине.

В ФССУ напомнили, что в связи с пандемией расходы фонда по больничным начали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам июня 2021 года ФССУ принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 миллиарда гривен – это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд гривен).

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности по временной утрате трудоспособности, а также по беременности и родам на сумму 10,7 млрд гривен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий