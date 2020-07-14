Фонд соцстраха профинансировал госвыплаты семьям умерших от COVID-19 медиков в размере 1,5 миллиона

Выплаты предоставлены семьям троих погибших от коронавируса медработников.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал одноразовые страховые выплаты в размере 1,576 млн гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» для семей троих медиков, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба ФССУ, Фонд соцстрахования профинансировал страховые выплаты 13 июля. Средства поступят на счета членов семей на протяжении нескольких банковских дней. Ранее ФССУ выплатил указанным семьям единовременные пособия в размере 210,2 тыс. гривен по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Отмечается, что всего на это направление финансирования правительством предусмотрено 233,3 млн грн.

«Средства выделены Министерству социальной политики Украины из фонда борьбы с COVID-19 и предоставлены ФССУ на безвозвратной основе для осуществления выплат», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19. В частности, при установлении медработнику инвалидности первой группы выплата составит 840 тыс. 800 грн, второй группы инвалидности - 735 тыс. 700 грн, третьей - 630 тыс. 600 грн. В случае смерти медработника, связанной с профессиональным заболеванием, его семье будет предоставлено 1 млн 575 тыс. 500 грн.

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