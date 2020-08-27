Убытки магазинов Target во время беспорядков в США обойдутся страховщикам в $87 миллионов

Общий убыток в результате разгрома 152 магазинов Target во время беспорядков в США в начале лета может доходить почти до $90 миллионов.

Казахстанская страховая компания «Евразия» может выплатить страховку за магазины американской розничной корпорации Target Corporation, которые пострадали от рук вандалов и мародеров во время волны протестов.

Как сообщает Forinsurer, компания уже получила первые официальные документы об оценке предварительного размера ущерба.

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"Первые документы, подтверждающие наступление страхового случая, мы уже получили и сформировали резерв в размере $3,7 млн (более 1,5 млрд тенге) для осуществления последующих выплат", - заявили в страховой компании.

Пострадали 152 магазина Target

"Согласно предварительной оценке лосс-аджастеров, общий убыток в результате разгрома 152 магазинов Target во время беспорядков в США в начале лета может доходить до $87 млн", – поделился исполнительный директор страховой компании Шакир Иминов.

Беспорядки в США

25 мая 2020 года в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты поджигали машины, грабили магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон. Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

От мародерства пострадал восьмой по величине ретейлер в Соединенных Штатах – Target Corporation.

Сеть насчитывает почти 1900 магазинов, где работает более 360 000 сотрудников. К продаваемой продукции относятся товары для красоты и здоровья, постельные принадлежности, одежда и аксессуары, электроника, продукты питания, мебель, ювелирные изделия, товары для ухода за газоном и садом, зоотовары, обувь, мелкая бытовая техника и игрушки.

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Автор: Елена Коваленко