цей матеріал доступний українською

Имущественные застрахованные убытки от шторма "Сиара" оценили в 1,5 миллиарда евро

12:54, 07 апреля 2020
Страхование
35 0
Спецпроект
Шторм "Сиара" нанес Европе огромные убытки / Иллюстрация REUTERS

Данные о претензиях от пострадавших страховщиков показывают, что Германия понесла наибольшие убытки от шторма Ciara, который бушевал в Европе в феврале нынешнего года.

Читайте также"Укрпошта" вводит специальное страхование для сотрудников в случае заражения коронавирусом

Как сообщает «Фориншурер», gервоначальные потери на рынке застрахованного имущества для внетропического циклона Ciara, который обрушился на Великобританию, оцениваются в 1,5 млрд. евро (1,39 млрд. фунтов стерлингов) в соответствии с данными по страховым выплатам, собранным компанией Perils, которая обеспечивает общеотраслевое страхование от катастроф.

Отчет Perils, основанный на данных о претензиях от пострадавших страховых компаний, также показал, что большая часть страховых убытков была зарегистрирована в Германии, за которой следуют страны Бенилюкса, Франция, Великобритания, Швейцария, Австрия и Дания.

Несмотря на сильные ветры, Ирландская Республика понесла сравнительно небольшие страховые потери, как в случае Норвегии и Швеции.

Убыток страховой индустрии от "Сиары" представляет собой самую большую потерю от европейской бури со времен урагана "Фридерика", также известного как Давид, в январе 2018 года.

В целом, по оценкам Perils, около 250 млн. человек в какой-то момент во время шторма подвергались воздействию порывов ветра, превышающих 80 км/ч, в то время как 14 человек по всей Европе погибли в результате этой катастрофы. 

Напомним, мощный шторм "Сиара" бушевал с 9 по 11 февраля и принес разрушительное бедствие Северной Европе. Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, были закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter