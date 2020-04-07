Имущественные застрахованные убытки от шторма "Сиара" оценили в 1,5 миллиарда евро

Убыток страховой индустрии от "Сиары" стал самой большой потерей от европейской бури со времен урагана "Фридерика".

Данные о претензиях от пострадавших страховщиков показывают, что Германия понесла наибольшие убытки от шторма Ciara, который бушевал в Европе в феврале нынешнего года.

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Как сообщает «Фориншурер», gервоначальные потери на рынке застрахованного имущества для внетропического циклона Ciara, который обрушился на Великобританию, оцениваются в 1,5 млрд. евро (1,39 млрд. фунтов стерлингов) в соответствии с данными по страховым выплатам, собранным компанией Perils, которая обеспечивает общеотраслевое страхование от катастроф.

Отчет Perils, основанный на данных о претензиях от пострадавших страховых компаний, также показал, что большая часть страховых убытков была зарегистрирована в Германии, за которой следуют страны Бенилюкса, Франция, Великобритания, Швейцария, Австрия и Дания.

Несмотря на сильные ветры, Ирландская Республика понесла сравнительно небольшие страховые потери, как в случае Норвегии и Швеции.

Убыток страховой индустрии от "Сиары" представляет собой самую большую потерю от европейской бури со времен урагана "Фридерика", также известного как Давид, в январе 2018 года.

В целом, по оценкам Perils, около 250 млн. человек в какой-то момент во время шторма подвергались воздействию порывов ветра, превышающих 80 км/ч, в то время как 14 человек по всей Европе погибли в результате этой катастрофы.

Напомним, мощный шторм "Сиара" бушевал с 9 по 11 февраля и принес разрушительное бедствие Северной Европе. Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, были закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества.