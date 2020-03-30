Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на 500 млн гривень для поддержки потерявших работу граждан

Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства.

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее постановление "Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год" правительство приняло на внеочередном заседании, состоявшемся 29 марта.

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«Дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов Государственной службы занятости, которые могут воспользоваться социальными программами, что важно для поддержки безработных», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании упростил получение пособия по безработице на период карантина. Регистрация безработных теперь будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости, а не с седьмого, как было ранее.