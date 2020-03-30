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Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

02:31, 30 марта 2020
Финансы
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Кабмин упростил получение пособия по безработице / фото УНИАН

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - написал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, правительство на прошлой неделе продлило карантин до 24 апреля и ввело на территории Украины режим чрезвычайной ситуации.

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