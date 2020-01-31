Минсоцполитики согласовывает с Кабмином процедуру внедрения электронного больничного с 1 апреля

По словам министра, сейчас нужно согласовать юридический контекст, поскольку технический процесс уже согласован.

Министерство социальной политики согласовывает с Кабинетом министров процедуру внедрения электронного больничного с 1 апреля, заявила на брифинге глава ведомства Юлия Соколовская.

"Вчера мы отправили на согласование проект постановления Кабинету министров об ускоренной процедуре, чтобы мы уже с 1 апреля внедрили электронный больничный и сам механизм и весь процесс согласовали со всеми сторонами",- сказала она.

Читайте такжеРасходы на лечение коронавируса в Китае временно будет покрывать медстраховка – СМИ

По словам министра, сейчас нужно согласовать юридический контекст, поскольку технический процесс со стороны министерства, в том числе разработка программного обеспечения, уже сделан.

Заместитель министра Олег Коваль отметил, что за счет внедрения электронных больничных планируется осуществить экономию средств, которые поступают от единого социального взноса, но сколько именно можно сэкономить - говорить рано.

Как сообщал УНИАН, ожидалось, что электронный реестр листков нетрудоспособности заработает осенью 2019 года.

Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами.

По мнению экспертов, частично решить проблему таких больничных помогло бы внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных.