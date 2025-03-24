Состояние раненых при взрыве полицейский удовлетворительное.

Правоохранители установили личность женщины, которая вчера принесла в райотдел полиции в Одесской области взрывчатку и сама погибла при взрыве.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдивилис. Она напомнила, что в результате взрыва ранены трое полицейских и рассказала, в каком состоянии они сейчас. "Им оказана медицинская помощь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. Правоохранители установили личность женщины. Это местная жительница, 1989 года рождения", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, расследование проводит СБУ, устанавливают вероятных заказчиков и других лиц, причастных к этому преступлению. По информации Гирдивилис, не исключается, что это заказ спецслужб РФ.

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Как известно, россияне вербуют украинцев не только взрослых, но и детей, совершать подобные теракты. Как отметила пресс-секретарь, это является ловушкой - спецслужбы России предлагают за эти преступления деньги, которые потом не платят. В результате эти люди сами становятся мишенью, жертвой, или получают наказание в виде лишения свободы.

Пресс-секретарь рассказала, что обычно таким задачам предшествуют более простые, например, сделать фото какого-то объекта. Затем, если исполнители отказываются выполнять "поручение" по переносу взрывчатки, их шантажируют, в частности "сливом" информации в СБУ или полицию.

"В случае согласия на такую работу, исполнители могут быть ликвидированы спецслужбами России", - констатировала Гирдивилис.

Взрыв в отделе полиции в Одесской области

В городе Беляевка Одесской области 23 марта произошел взрыв в райотделе полиции, в результате чего погибла женщина, которая и принесла взрывчатку. Ранения получили трое полицейских. Впоследствии стало известно, что событие квалифицировали как теракт - производство начато по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").

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