СБУ задерживает завербованных поджигателей десятками, для россиян они мусор, - эксперт

Служба безопасности Украины десятками задерживает завербованных россиянами поджигателей и подрывников. По мнению политолога Алексея Голобуцкого, такая работа на опережение позволяет вовремя нейтрализовать планы врага.

Эксперт считает, что ключевая цель россии - расшатать ситуацию внутри Украины. "Открываю отчеты СБУ за прошедшую неделю. В один из дней сообщается о задержании 13 (!) поджигателей. К счастью большинство терактов и поджогов СБУ удается предупреждать еще на стадии их подготовки", - пишет Голобуцкий.

"СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны. Служба не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Контрразведка - приоритетное направление для СБУ Малюка. И, надо признать, Служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, которые важны для всех сил обороны", - считает эксперт.

Видео дня

Политолог акцентирует, что в фсб к подобным "агентам за деньги" относятся как к грязи. "Их удаленно подрывают или используют "в темную". Однако это не уменьшает опасность от действий подобных "искателей длинного рубля". При этом завербованный россиянами имеет две перспективы - или подорваться, или сесть за решетку на длительный срок. Единственный шанс избежать такой участи - вовремя обратиться в СБУ, в частности через чат-бот Службы. Сюда уже поступили тысячи сообщений, которые позволили избежать многих преступлений", - резюмирует Голобуцкий.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове "крота" фсб, который наводил российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины.