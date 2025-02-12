Разоблаченный в Службе безопасности Украины топовый предатель работал на должности с 2016 года и имел доступ ко многим операциям украинских спецслужб, говорит экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Об этом он сказал в эфире Киев24.
"Он с 2016 года занимает эту должность - начальник штаба АТЦ СБУ. Он был причастен ко многим чувствительным материалам по поводу проведения специальных акций в то время на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, после начала полномасштабной войны - по поводу участия украинских спецслужб в проведении активных действий на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей, даже на территории Российской Федерации", - отметил Ступак.
Он считает, что предатель многое мог передать Российской Федерации, из-за чего и были провалены отдельные из операций.
"Какие-то акции у нас не удались. Возможно некоторые наши люди были захвачены именно из-за его деятельности. Но думаю, что в ближайшее время мы узнаем, к чему именно он был причастен, к каким именно активным мероприятиям, которые были провалены. Мы не знаем, с какого времени он начал работать на РФ. Я не думаю, что с первой должности - лейтенантской. Возможно, это произошло в 2016-м, в 2018 году, возможно, в 2020-м. Следствие даст свою оценку", - прокомментировал бывший сотрудник СБУ.
Ступак при этом подчеркнул, что "это серьезное задержание".
"И безусловно, это минус серьезный агент для РФ для анализа того, что происходит внутри украинской спецслужбы и минус уши, минус глаза для россиян внутри Украины", - добавил он.
Следствие должно выяснить, с какого года он работает на врага, какие были основания, отметил Ступак.
Задержание предателя в рядах СБУ
Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ сообщила о разоблачении и задержании в своих рядах топ-чиновника, который работал на ФСБ. Отмечалось, что речь идет о руководителе Штаба Антитеррористического центра СБ Украины, но о деталях спецоперации сообщат в ближайшее время.
Источники в спецслужбе сообщили УНИАН, что предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.
Председатель СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Глава СБУ рассказал, что также через предателя длительное время передавали врагу дезинформацию.