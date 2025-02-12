Его задержали утром 12 февраля.

Служба безопасности разоблачила топовую "крысу" ФСБ в своих рядах - на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины. Согласно сообщению СБУ, задерживал предателя сегодня утром лично председатель СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - поделился Малюк.

Он отметил, что также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.

О деталях этой спецоперации СБУ сообщит в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, предателем, который работал на ФСБ РФ, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, год назад задержали пятерых предателей, которые работали в разведке и СБУ и сливали Москве секретные данные об АЭС, Харькове и обороне Одессы. Члены агентурной сети врага были задержаны в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах.

Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки Украины, а также - сотрудник областного управления СБУ.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила украинские компании, которые поставляли в РФ микрочипы для ракет и беспилотников. Эти предприятия работали в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях.

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