Пакет с деньгами нашли во время уборки мусора в центре Шостки.

В городе Шостка, Сумской области работники коммунальной службы отвезли на свалку пакет с 6 тысячами евро, потому что решили, что это сувенирные "деньги". Об этом пишет местное издание Шостка.INFO.

Журналистам из собственных источников стало известно, что 16 января в центральной части города коммунальщики, убирая мусор, нашли пакет с купюрами евро. Однако не поверив собственным глазам, люди решили, что это сувенирные деньги, поэтому пакет вместе с другим мусором просто отвезли на свалку.

Вскоре появился владелец пакета, в котором, как выяснилось, было 6 тысяч настоящих евро. Мужчина обратился к коммунальщикам, и те подсказали ему, где искать свою потерю.

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"В итоге мужчина поехал на свалку, где, порывшись в мусоре, благополучно нашел свой пакет с 6 тыс. евро. Говорят, честным коммунальщикам в знак благодарности он подарил по 1000 грн", - говорится в публикации.

Журналисты обратились в местную полицию, но там сообщили, что заявлений о потере пакета с деньгами к ним не поступало.

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