Волонтер жалуется на то, что ему никак не оформят вид на жительство в Украине, без которого невозможно нормально волонтерить.

Волонтер-японец Фуминори Цучико, который почти с начала полномасштабной войны помогает харьковчанам, в частности бесплатными обедами, в ближайшее время будет вынужден покинуть Украину. Все из-за того, что Государственная миграционная служба не выдает ему вид на жительство, пишет японец в своем Фейсбуке.

"Я много раз обращался в миграционный отдел в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил его (работника миграционной службы - УНИАН) это из-за того, что я не даю ему взятку, он засмеялся", - пишет Фуминори.

По словам японца, на следующей неделе он снова пойдет в миграционную службу и попытается дать взятку в 1000 долларов.

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"В конце концов, это страна, где все возможно. Мы помогаем Харькову уже три года, и вот результат", - добавил он.

По словам Фуминори, если до конца следующей недели он так и не получит разрешение на временное проживание в Украине, не говоря уже о разрешении на постоянное проживание, то будет вынужден свернуть свою волонтерскую деятельность.

"Я вернусь в Польшу. Мы больше не будем находиться в стране, где мы даже не можем нормально получить банковскую карточку для нашей гуманитарной деятельности", - написал волонтер.

Что известно о японском волонтере Фуминори Цучико

Как писал УНИАН, 75-летний Фуминори Цучико с лета 2022 года активно волонтерил в Харькове. В частности он готовил еду для горожан, которые несколько месяцев были вынуждены жить на станциях метро из-за постоянных российских обстрелов.

По словам Фуминори, он продал собственный дом в Японии, где у него остались две взрослые дочери, и решил навсегда поселиться в Украине.

"Я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", - говорил японец.

Позже, когда метро перестало быть укрытием, и харьковчане смогли подняться на поверхность, японец открыл бесплатную столовую, которая продолжает кормить нуждающихся. Пожертвования он собирает как от неравнодушных японцев, так и от самих украинцев.

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