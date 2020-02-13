Большой переполох в маленьком городе: жителей Шостки напугали фиолетовые лужи (видео)

Ошарашенные фиолетовым перекрестком люди вызвали полицию и экстренные службы.

В центре города Шостки фиолетовые лужи напугали местных жителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ошарашенные увиденным люди вызвали полицию и экстренные службы, чтобы те выяснили, не яд ли случайно на дороге. Место загрязнения огородили, движение транспорта перекрыли.

Пока полицейские опрашивали свидетелей, к ним подошел растерянный мужчина. Он оказался водителем грузовика, перевозившего краску. По его словам, на повороте одна из емкостей выпала, разбилась и покрасила перекресток. Краситель, мол, на водяной основе и угрозы для людей и окружающей среды не представляет.

Спасатели краску с дороги смыли. Полиция успокоила горожан, а разбитую емкость с остатками жидкости направила на дальнейшую проверку.

Как сообщал УНИАН, жители Днепра слепили из снега патрульный автомобиль и вызвали сотрудников правоохранительных органов.