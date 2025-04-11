По делу о ДТП руководителя детективов БЭБ до сих пор продолжаются экспертизы

В рамках уголовного производства по ДТП с участием руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука, в результате которой пострадавшая женщина получила травматическую ампутацию обеих ног, продолжается проведение экспертиз. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос издания "Коммерсант украинский".

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проведены допросы потерпевшей и свидетелей, получены выводы судебно-медицинских экспертиз, а также назначены и проводятся судебная инженерно-техническая и комплексная судебная фототехническая и автотехническая экспертизы", – говорится в ответе начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию ОГП Наталии Теличко.

Согласно материалам судебных заседаний и сообщениям СМИ, 14 июля 2024 года руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук совершил наезд на автомобиль Dodge, остановившийся из-за другого ДТП, и его водитель Кристина Безрук. В результате чего женщина получила тяжелые телесные повреждения – травматическую ампутацию нижних конечностей.

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Согласно данным судебных реестров, следователями второго отдела Территориального управления ГБР осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 62024100120000599. следствия.

Также, по сообщению СМИ со ссылкой на Офис генерального прокурора, первые экспертизы по делу были проведены только в ноябре 2024 года. В то же время неоднократно звучали предположения, что расследование по делу может затягиваться намеренно.

"Коммерсант украинский" направил в ОГП запрос, в котором поинтересовался ходом расследования, а также уточнил, не планирует ли Офис генерального прокурора взять резонансное дело, учитывая должность Ткачука, под свой контроль. Как говорится в ответе ОГП, "указанное уголовное производство не находится на контроле Офиса генерального прокурора".