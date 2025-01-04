По его словам, это произошло еще в 2024 году.

Популярный украинский певец Илья Парфенюк, который выступает под сценическим именем Parfeniuk, рассказал о ДТП.

Исполнитель хитов "Провела екскурсію" и "Врубай" показал в своем Instagram разбитое авто. На кадрах заметно, что в результате сильного удара повредилась передняя часть машины. По словам артиста, он был в тот момент не за рулем, а на пассажирском сиденье рядом с водителем.

"Много чего не публиковал, но 2024 был топ", - подписал фото певец, объяснив, что этот инцидент случился еще в прошлом году.

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К счастью, с Ильей все в порядке и его спасла подушка безопасности. Что случилось с водителем автомобиля - он не написал.

Что известно о Parfeniuk

Артист Parfeniuk получил известность после выхода в 2022 году песни "Провела екскурсію". За полгода ее послушали более миллиона человек. Также его другие композиции стали хитами, например, "Відриваючись", "Повільно" и "Врубай".

Напомним, недавно Илья Парфенюк ответил на слухи об абьюзе в отношениях с матерью своего ребенка. Пара неожиданно рассталась после рождения дочери.

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