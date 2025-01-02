На Выдубичах сегодня рано утром с моста упал грузовой автомобиль, в результате чего повреждена часть конструкции.
На участке аварии затруднено движение транспорта, однако оно не перекрыто.
В результате инцидента повреждена часть моста и забор. На месте работают полицейские да спасатели.
Спасателям уже удалось деблокировать водителя грузовика и передать врачам.
"Мужчина от госпитализации отказался. Пожарные осуществили смыв горючего с проезжей части", - говорится в сообщении ГСЧС.
По предварительной информации, водителю грузовика Volvo стало плохо за рулем, он не справился с управлением и упал с моста.
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15 декабря прошлого года вблизи Львова на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW.
В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще трое травмированных участников ДТП были госпитализированы.
Позже в тот же день полиция задержала водителя автомобиля BMW , который устроил масштабную аварию, в результате которой погибли люди. Сообщалось, что после содеянного он вместе со своим пассажиром скрылись с места ДТП. По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия.