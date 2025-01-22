Ранее Галушкину назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.

За экс-командира оперативно-тактической группировки "Харьков" генерала Юрия Галушкина, который является подозреваемым по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, внесли залог в размере 5 миллионов гривень.

Об этом "Суспільне Харків" сообщил его адвокат Михаил Величко.

Отмечается, что 21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для трех военных, подозреваемых в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году.

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Было объявлено, что Галушкин будет содержаться под стражей 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривень.

Величко заявлял в суде, что он вместе со своим подзащитным будут настаивать на открытом заседании и будут просить отказать в любом мере пресечения. Он отметил, что Галушкин уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2024 году, а сейчас работает в "Укроборонпроме". Тем не менее суд принял решение провести закрытое заседание.

Дело о проваленной обороне Харьковщины - что стоит знать

Напомним, что 20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых оккупанты смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года.

Источники УНИАН в правоохранительных органах информировали, что задержаными являются бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин.

Задержанным сообщили о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.

Бывшему командиру 415 осб будет дополнительно сообщено о подозрении в самовольном оставлении поля боя. За это предусмотрено наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

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