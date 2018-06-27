Чем полезна хурма

Вот и прошло лето. На прилавках рынков и магазинов начинает появляться хурма. Оказывается, это не только вкусный, но и очень полезный фрукт.

Родиной хурмы является Китай, оттуда он распространился в Восточной Азии, затем начал выращиваться в Японии. И только в конце 19-го века о хурме узнал весь мир.

Хурма насчитывает около 500 разновидностей. Большинство из них произрастает в тропическом климате. Основные известные нам виды – терпкая кавказская, нетерпкая японская и сладкая шоколадная, или королек.

Хурма содержит в 2 раза больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки. В ней также много антиоксидантов. Плоды хурмы содержат большое количество воды, золу, белки, углеводы, органические кислоты, дубильные вещества. Этот фрукт также богат калием, кальцием, магнием, фосфором и железом, а также витаминами А, С и P.

Хурма является диетическим продуктом, показанным при расстройстве пищеварения благодаря наличию пектина. Она используется в народной медицине при желудочных заболеваниях.

Большое содержание сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, питает сердечную мышцу и при этом уровень глюкозы в крови не достигает пика. Однако не следует употреблять хурму при диабете.

Содержащийся в хурме магний снижает вероятность образования камней в почках, а витамин А защищает от рака. Витамины С и P уменьшают хрупкость сосудов.

Хурма обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Успокаивает нервную систему, повышает работоспособность. Обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки, золотистого стафилококка.

При простуде и кашле полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы, смешанным с 3,5 ст. ложки теплой воды.

Хурму можно использовать и в косметических целях. Маска из мякоти хурмы и яичного желтка помогает при расширенных порах и склонности к угрям.

В общем, хурма – везде хороша! Главное – уметь правильно выбрать фрукт, чтобы не разочароваться его терпким вкусом. Выбирать нужно полностью созревшие плоды, тогда их мякоть будет по-настоящему сочной и вкусной.

Хранить хурму нужно очень бережно, стараясь не повредить оболочку. Лучше всего хранить ее в замороженном виде. Кстати, заморозка – один из способов избавиться от терпкости плодов. Еще один из способов – поместить фрукты в теплую воду на 12 часов.

Итак, хурма полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает пищеварение и содержит множество микроэлементов. Съедая по 1-2 плода хурмы в день, мы не только получаем удовольствие, но и дополняем наше питание полезными веществами.

В народной медицине хурму используют при болезнях желудка, особенно при расстройствах. Она обладает вяжущим и бактерицидным действием - спелые плоды хурмы можно прикладывать к ожогам и ранам для быстрого заживления. В ее листьях содержатся почти все микроэлементы и витамины, поэтому чай из них служит лечебным средством при анемии.

Сладкие плоды хурмы утоляют голод, но при этом содержат немного калорий, поэтому диетологи рекомендуют включать ее в рацион тем, кто хочет справиться с лишними килограммами.

Считается, что хурма обязательно должна быть вязкой, но это не так, у некоторых сортов хурмы терпкость отсутствует. Впрочем, даже сорт ``королек" может быть разным. Если произошло опыление и образовались семена, то созревает крепкий, сладкий и вкусный плод. А не было опыления – на свет появляется ярко-оранжевый плод с вязкой мякотью. От вязкости можно избавиться, если заморозить плоды хурмы или подержать их пару часов в водке.

Чтобы не ошибиться и купить спелую хурму, следует обращать внимание на коричневые полоски на кожице плодов - чем больше полосок, тем слаще хурма.

Хурма хороша как в свежем, так и в сушеном виде. Плоды для сушки выбирают твердые, с них снимают кожицу, нарезают кусочками и сушат при температуре не выше 45°С.

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